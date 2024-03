A Milano East Market speciale kids, il vintage spiegato ai più piccoli tra gioco e riciclo

The Good Morning Market è il nome dello speciale evento firmato East Market dedicato ai bambini: appuntamento il 17 marzo

The Good Morning Market è il nome dello speciale evento firmato East Market dedicato ai bambini. Per il secondo appuntamento di marzo, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, ospiterà infatti un’area appositamente dedicata a bimbi e famiglie.

Assieme ai consueti 300 selezionati espositori da tutta Italia, saranno presenti ulteriori 50 realtà, in questo caso dedicate al mondo bambino. Tra le proposte abbigliamento e accessori tra nuovo e second hand, oggettistica e design, illustrazioni/libri, pupazzi di pezza e maglia e giochi e servizi. Tra i più ricercati capi d’abbigliamento vintage e l’artigianato più raffinato, tra i più rari dischi in vinile e colorati complementi d’arredo, spazio all’edutainment con lo scopo di sensibilizzare alla cultura e alla consapevolezza del riciclo. East Market da sempre coinvolge il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage, e questo mese ha voluto condividere le più significative realtà dell’infanzia i valori dell’ecologia e della sostenibilità.

Tra gli espositori dell’area kids Pulce e Bririlla che propone giochi di design in legno di ispirazione montessoriana tra educazione e divertimento. Copertina Mia, un marchio che restituisce nuova vita a vecchi tessuti di casa creando pezzi unici di abbigliamento. Popocorn Dolls che realizza decine di pupazzi fatti a mano a forma di oca e papera, con stoffe una vasta gamma di stoffe colorate.

All’interno della manifestazione saranno poi disponibili laboratori gratuiti dedicati proprio alla divulgazione e alla sensibilizzazione verso la cultura del riciclo, per i genitori come per i figli. Nell’area Mustela saranno presenti giochi e attività sensoriali consigliati per la fascia 0-3 anni, mentre per i più grandi (4-10) saranno organizzati workshop con il legno e il disegno. L’importanza dell’interazione con i bambini e la scoperta di nuove attività stimolanti, saranno il focus della giornata che si trascorrerà insieme a diverse figure professionali del settore. L’area Stokke, invece, prevede laboratori dedicati alla sostenibilità e alla scoperta della natura. La volontà è quella di trasmettere ai più piccoli i valori per un futuro sostenibile, che passa anche attraverso lo sviluppo di oggetti che durano nel tempo e passano di generazione in generazione come la loro iconica seduta.

Accompagnano il market le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest’ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e con diverse proposte per vegani e celiaci. Per l’occasione sarà disponibile anche uno speciale menù kids. East Market adotta la politica #plasicfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti, sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

domenica 17 marzo

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 5

Infoline +393516559781