Susanna Messaggio ai fornelli di “Cook 40′” su Rai 2

Nella mattinata su Rai 2 torna il programma “Cook 40′” condotto da Flavio Montrucchio: ai fornelli ci sarà Susanna Messaggio

Toccherà a Susanna Messaggio – conduttrice, ma anche scrittrice, giornalista, esperta di benessere e di arte – cimentarsi ai fornelli di “Cook40’”, il programma condotto da Flavio Montrucchio, con la partecipazione di Angelica Sepe, e dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda sabato 16 marzo alle 12.00 su Rai 2. Riuscirà Susanna, che ha alle spalle tre lauree e una grande vocazione per la lettura e per lo studio, ma non altrettanta per la cucina, a realizzare in soli 40 minuti il menu che ha deciso di preparare insieme al bravissimo chef Marco Rossi?

Nel corso della puntata, inoltre, la food blogger Stella Menna svelerà qualche trucco per conservare meglio le banane e ritardarne la maturazione, in modo da non farle diventare nere prima di essere riusciti a mangiarle. Infine, la dottoressa Tiziana Stallone, nutrizionista, spiegherà che tutto ciò che si mangia e si beve può avere un’azione più o meno positiva sulla pelle, che è un organo come il fegato, il cuore o l’intestino ed è anche l’organo più esteso del corpo.