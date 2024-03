Sei Nazioni di rugby storico per l’Italia: vince anche in casa del Galles

Rugby, Sei Nazioni: l’Italia espugna il Principality Stadium di Cardiff vincendo 24-21 con il Galles e chiude il torneo con tre risultati positivi (2 vittorie e un pareggio)

Un esordio migliore sulla panchina dell’Italia il ct Gonzalo Quesada non poteva chiederlo. A Cardiff, quinto e ultimo turno del Sei Nazioni 2024, gli azzurri hanno battuto il Galles, centrando la seconda vittoria (come nel 2007 fece l’Italia di Pierre Berbizier) ma con un pari in più, quello ottenuto in Francia, che significa tre risultati positivi. Evento unico per la palla ovale italiana, che celebra così al meglio il venticinquennale dal suo ingresso nel torneo, battezzato con la vittoria all’esordio con la Scozia.

L’Italia espugna il Principality Stadium di Cardiff vincendo 24-21 dopo una partita dominata, confermato anche dal partziale di 11-0 dopo i primi 40′, e nonostante la rimonta finale dei padroni di casa. Una grande mischia trascina la squadra di Quesada, con un Fischetti scatenato, poi Ioane e Pani scavano un solco incolmabile per i gallesi, che segnano con Dee e provano a spingere fino alla fine. Garbisi e Page-Relo allungano ancora al piede e rendono vana la rimonta gallese con le mete di Rowlands e Grady a tempo scaduto. L’Italia chiude il torneo con 2 vittorie e un pareggio, che insieme al punto di bonus difensivo fatto con l’Inghilterra valgono 11 punti in classifica, il miglior risultato di sempre.

LOLLOBRIGIDA: “IL MIGLIOR SEI NAZIONI DI SEMPRE PER LA NAZIONALE”

“Il miglior Sei Nazioni di sempre per la nostra Nazionale di rugby che vince contro il Galles a Cardiff 21-24. Una grande squadra, simbolo di un’Italia che lotta e non si dà mai per vinta. Congratulazioni all’allenatore Quesada e al Presidente della FIR Innocenti. Grazie ragazzi, siamo orgogliosi di voi”. Cosi il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui social.

Foto: Profilo X ufficiale Federazione Italiana Rugby