Psoriasi del cuoio capelluto: deucravacitinib più efficace di apremilast e placebo

Nel trattamento della psoriasi del cuoio capelluto l’inibitore sperimentale della tirosina chinasi 2 (TYK2) deucravacitinib si è dimostrato significativamente più efficace di placebo e apremilast, secondo i risultati aggregati dei due studi clinici di fase III POETYK PSO-1 e PSO-2 pubblicati sul Journal of the American Academy of Dermatology.

«La psoriasi del cuoio capelluto si verifica in circa l’80% dei pazienti affetti da psoriasi, ha un impatto negativo sostanziale sulla salute mentale e sulla qualità della vita del paziente ed è generalmente considerata difficile da trattare» hanno scritto il primo autore Andrew Blauvelt e colleghi dell’Oregon Medical Research Center. «Il cuoio capelluto è tipicamente una delle prime aree colpite dalla malattia, che provoca prurito e una fastidiosa desquamazione».

Negli studi clinici globali POETYK PSO-1 e PSO-2 di fase III, della durata di 52 settimane, in doppio cieco, rispettivamente il 91% e l’88% dei pazienti presentava un coinvolgimento del cuoio capelluto al basale, mentre il 64% della popolazione complessiva presentava psoriasi del cuoio capelluto da moderata a grave. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:2:1 a ricevere per via orale il placebo, deucravacitinib 6 mg di una volta al giorno o apremilast 30 mg due volte al giorno. Alla settimana 16, i pazienti nelle coorti placebo sono passati a deucravacitinib.

Precedenti analisi hanno valutato l’effetto generale del farmaco, ma non si sono concentrate specificamente sulla psoriasi del cuoio capelluto, ha detto Blauvelt. In questo sottoinsieme di dati sono stati utilizzati lo scalp-specific PGA (ss-PGA) e lo Psoriasis Scalp Severity Index (PSSI) per valutare i sintomi e la gravità della malattia. Il parametro ss-PGA valuta le lesioni in base al grado di eritema, indurimento e desquamazione complessiva del cuoio capelluto su una scala a 5 punti (da 0 = assenza di malattia a 4 = malattia grave). Il PSSI valuta l’eritema, indurimento e desquamazione, ciascuno su una scala a 5 punti, e l’entità del coinvolgimento del cuoio capelluto, con un punteggio totale compreso tra 0 e 72.

Deucravacitinib significativamente più efficace di placebo e apremilast

Alla settimana 16, il 70,3% e il 59,7% dei pazienti nei due gruppi deucravacitinib ha raggiunto un punteggio ss-PGA di 0/1 rispetto al 17,4% e 17,3% dei soggetti nei gruppi placebo e al 39,1% e 36,7% di quelli nei gruppi apremilast (P<0,0001 per tutti). Inoltre la risposta PSSI 90 è stata raggiunta dal 50,6% del gruppo deucravacitinib in uno studio di popolazione aggregato rispetto al 10,5% del gruppo placebo e al 26,1% del gruppo apremilast alla settimana 16 (P<0,0001 per entrambi).

Il TYK2 inibitore è risultato superiore a placebo e apremilast indipendentemente dal peso corporeo al basale, dal BMI o dal tipo o dal numero di precedenti trattamenti antipsoriatici e ha mostrato un’efficacia significativamente maggiore rispetto al placebo già dalla settimana 1.

Nel corso di 52 settimane di trattamento, il mantenimento della risposta valutato nello studio PSO-1 ha mostrato che il 65,6% dei soggetti trattati con deucravacitinib ha raggiunto un punteggio ss-PGA 0/1 e il 58,9% una risposta PSSI 90. Nei pazienti passati dal placebo a deucravacitinib alla settimana 16, il 69,7% ha raggiunto l’ss-PGA e il 64,2% il PSSI 90 alla settimana 52.

La risoluzione completa delle lesioni del cuoio capelluto alla settimana 16 si è verificata nel 39,9% del gruppo deucravacitinib, nel 6,8% del gruppo placebo e nel 21% del gruppo apremilast. La clearance totale delle lesioni del cuoio capelluto è stata mantenuta alla settimana 52 nei pazienti sottoposti continuativamente a deucravacitinib rispetto al basale (ss-PGA 0, 55,7%; PSSI 0, 56,3%).

Il profilo di sicurezza e tollerabilità del TYK2 inibitore in questa sottopopolazione di pazienti era coerente con quello descritto in precedenza nell’intera popolazione degli studi. L’incidenza complessiva degli eventi avversi nel gruppo deucravacitinib fino alla settimana 16 è stata inferiore rispetto al gruppo apremilast, anche se superiore al placebo. Rinofaringite e infezione del tratto respiratorio superiore sono stati gli eventi avversi più comuni nel gruppo deucravacitinib, con una bassa incidenza tra i gruppi di eventi avversi gravi. Gli effetti collaterali che hanno portato alla sospensione della terapia si sono verificati con un’incidenza inferiore con deucravacitinib rispetto a placebo e apremilast.

«Nei pazienti con psoriasi del cuoio capelluto da moderata a grave al basale negli studi POETYK PSO-1 e PSO-2, deucravacitinib si è rivelato significativamente più efficace di placebo e apremilast, indipendentemente dal peso corporeo al basale, dal BMI o dal precedente trattamento antipsoriatico, e l’efficacia si è mantenuta per 52 settimane nei pazienti che hanno ricevuto un trattamento continuo» hanno concluso gli autori. «Deucravacitinib ha dimostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità accettabile in questa popolazione di pazienti. Questi dati evidenziano l’efficacia e la sicurezza del farmaco nel migliorare il carico di malattie specifiche del cuoio capelluto tra i pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave».

