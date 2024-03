Ocean Power Technologies: maxi commessa per veicoli senza pilota WAM-V

Ocean Power Technologies, Inc., ha annunciato la ricezione di ordini multipli superiori a 1,25 milioni di dollari per veicoli di superficie senza pilota (USV) WAM-V

Ocean Power Technologies, Inc., fornitore leader di soluzioni innovative per l’energia e servizi marini a basse emissioni di carbonio, ha annunciato la ricezione di ordini multipli superiori a 1,25 milioni di dollari per veicoli di superficie senza pilota (USV) WAM-V completamente integrati, secondo il comunicato dell’azienda. I recenti ordini commerciali provengono da clienti dell’America Latina.

Ocean Power Technologies offre soluzioni e servizi marittimi intelligenti che facilitano operazioni oceaniche più sicure, pulite e produttive nei settori della difesa e della sicurezza, del petrolio e del gas, della ricerca e dell’eolico offshore. Le piattaforme PowerBuoy dell’azienda forniscono energia elettrica pulita e affidabile e comunicazioni di dati in tempo reale per applicazioni marittime e sottomarine remote. Inoltre, OPT fornisce veicoli di superficie senza pilota (USV) WAM-V e servizi di robotica marina. L’azienda ha sede a Monroe Township, nel New Jersey, con un ufficio aggiuntivo a Richmond, in California.