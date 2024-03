Fuori ora “Sto correndo forte”, la nuova canzone di Lucia

“Sto correndo forte”, canzone contro la violenza di genere di Lucia, è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming

“Sto correndo forte ” è il titolo del nuovo singolo di Lucia. La cantautrice siciliana nel suo brano, disponibile sulle piattaforme digitali, spazia tra pop e soul strizzando l’occhio a contaminazioni del mondo trap.

Lucia in “Sto correndo forte” dà voce a una donna in rinascita e finalmente libera dalla relazione distruttiva con un manipolatore affettivo. La protagonista della canzone chiude la comunicazione con chi l’ha fatta soffrire e corre incontro al domani con ritrovata fiducia in se stessa.

“Ancora c’è chi ci etichetta come il sesso debole, – dice Lucia– c’è ancora chi sostiene che in base a come ti vesti o a quando decidi di rincasare te la sei cercata. C’è chi ritiene di poterti controllare a vista come un’auto parcheggiata in bella mostra sotto casa. A me stessa, a tutte le donne di oggi e a quelle di domani con “Sto correndo forte” voglio ribadire che possiamo e dobbiamo essere più forti delle avversità e delle manipolazioni di chi vuole impedirci di continuare a splendere e di credere in noi stesse”.

“Sto correndo forte” è firmata da Giuliano Lopis per la produzione musicale di Emanuele Bertelli.

“Questo brano- racconta l’autore Giuliano Lopis– nasce dalla congiunzione tra più elementi. Le sue sonorità soul e blues esprimono intensità e dolore mentre la contaminazione trap ha il sapore di rivalsa, di riscatto. Ho scritto il testo ispirandomi ad una storia vera: una brutta vicenda di narcisismo e dipendenza affettiva subita da una persona a me molto cara. Una storia drammatica ma con un finale di rinascita e di speranza”.

“Sto correndo forte” è il quarto singolo di Lucia e approda negli store digitali dopo “Un posto piccolissimo”, brano che la cantautrice ha dedicato all’ ineguagliabile e prezioso legame intergenerazionale che si crea tra nonni e nipoti.

Biografia

LUCIA (all’anagrafe Lucia Rizzo) nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. Lucia all’età di 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del 40esimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Con “Dentro questa casa”, il suo singolo e videoclip di esordio dall’ atmosfera spiccatamente introspettiva, Lucia ha ottenuto ottimo riscontro di critica e di pubblico. Il suo secondo singolo “Britney in Versace” è in programmazione in USA, Canada e Regno Unito. Il brano “Un Posto Piccolissimo” è entrato nella rosa delle canzoni finaliste al Roma Music Festival. La cantautrice attualmente sta lavorando al suo primo album.