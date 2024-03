“Freddo” è la nuova canzone della band dei Bluartico

“Freddo”, il nuovo singolo della band dei Bluartico disponibile in radio e sulle piattaforme streaming, rivela le ombre dell’anima

“FREDDO” è il nuovo atteso singolo dei milanesi BluArtico. Il brano, quarto estratto dall’album “Direzioni Opposte”, si fa portavoce di momenti oscuri caratterizzati da depressione e malinconia, narrando la struggente lotta di chi cerca di sfuggire al dolore, solo per ritrovarsi sempre al punto di partenza, lì dove il tormento sembrava averlo abbandonato.

“FREDDO” non è semplicemente una sensazione, ma uno stato d’animo tangibile, un labirinto emotivo da cui emergere risulta arduo. La canzone attinge dalla realtà di chiunque si sia mai sentito intrappolato in una condizione simile. Tuttavia, trasmette un messaggio potente: la necessità di trovare la forza di affrontare il freddo interiore, anche a rischio di ferite profonde. È attraverso questo coraggio che si intravede la via per iniziare a guarire.

In un mondo che spesso sembra impervio, “FREDDO” invita l’ascoltatore a riflettere sul proprio percorso personale, offrendo un viaggio musicale intenso e terapeutico.

I BluArtico nascono da ciò che resta dei Crevice, band attiva dal 2006, dai quali hanno ereditato i brani dell’ultimo disco “Pesci” e integrati nel loro repertorio.

La band nasce nella periferia di Milano ed è composta da Elia Biancardi (voce, chitarra), Paolo “Pawl” Boracchi (Chitarra), Andrea “Nene” Nembri (basso), Gabriele Gnecchi (batteria). A settembre firmano con l’etichetta Sorry Mom! e iniziano le registrazioni del nuovo album agli Attitude studio di Milano, prodotti da Andrea Rock e Gianluca Veronal.

A novembre 2022 esce il primo singolo “Alberi”, seguito dal secondo singolo “Mostri sotto il letto” a febbraio 2023 e dal terzo singolo “Non fa più male”, pubblicato a giugno 2023. A Marzo dello stesso anno entra in formazione Gabriele alla batteria.

Nel luglio 2023 i BluArtico si chiudono in studio per ultimare i lavori del disco di debutto “Direzioni Opposte”, uscito per Sorry Mom! il 20 ottobre 2023.