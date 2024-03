Diabete materno di tipo 1 aumenta rischio di difetti cardiaci congeniti del bambino

Il diabete materno di tipo 1 è emerso come il fattore che contribuisce maggiormente al rischio di difetti cardiaci congeniti del bambino

Il diabete materno di tipo 1 è emerso come il fattore che contribuisce maggiormente al rischio di difetti cardiaci congeniti del bambino, mentre avrebbero un’influenza decisamente inferiore il sovrappeso materno, l’obesità e il diabete gestazionale, comunque da non trascurare considerato l’aumento della loro prevalenza. Sono i risultati di uno studio di coorte finlandese basato sulla popolazione pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

I difetti cardiaci congeniti (CHD) sono le malformazioni congenite più comuni nei bambini e tradizionalmente si ritiene che si verifichino in circa 1 neonato su 100. Insieme alla prematurità, all’asfissia e ai traumi alla nascita, sono tra le cause principali di decesso nel primo anno di vita in contesti con risorse elevate. Anche se la maggior parte dei bambini affetti da malattie coronariche sopravvive fino all’età adulta, queste condizioni sono associate a mortalità, morbilità e ridotta qualità della vita significative, hanno premesso gli autori.

Lo studio retrospettivo e osservazionale si è basato sui dati del registro nazionale di una coorte finlandese composta da tutti i bambini nati dal 2006 al 2016 (oltre 620mila) e dalle loro madri. Una malattia coronarica isolata, definita come malattia coronarica senza diagnosi di aberrazioni cromosomiche, sindromi o qualsiasi altra anomalia extracardiaca maggiore, è stata registrata nell’1,7% dei casi.

Tra le limitazioni riportate dagli autori vi erano alcune variabili auto-riportate come altezza e peso, un campione limitato di bambini in ciascun sottogruppo di difetti cardiaci congeniti e la mancanza di alcuni dati come l’abitudine al fumo, le interruzioni di gravidanza e gli aborti spontanei.

Diabete di tipo 1 maggior fattore di rischio per difetti cardiaci congeniti

Le probabilità di avere un neonato con una qualsiasi malattia coronarica erano molte volte più elevate per le donne con diabete di tipo 1 rispetto a quelle non diabetiche (OR 3,77). In misura minore, anche il diabete di tipo 2 (OR 1,92) e quello gestazionale (OR 1,07) erano collegati a un eccesso di difetti cardiaci congeniti nei neonati.

Non è invece stata riscontrata nessuna associazione significativa tra obesità materna (OR 1,00) o sovrappeso (OR 0,98) e qualsiasi malattia coronarica. «Questo studio di coorte evidenzia come il diabete di tipo 1 sia un fattore di rischio associato alle malattie coronariche nella prole, mentre il diabete gestazionale, il sovrappeso e l’obesità materna sono stati associati a un aumento minore del rischio, almeno in questo contesto ad alte risorse con assistenza prenatale universale. Tuttavia, considerata la prevalenza crescente del diabete gestazionale e del sovrappeso materno, vi è un rischio sostanziale a livello di popolazione» hanno scritto gli autori guidati da Riitta Turunen del New Children’s Hospital, Ospedale universitario di Helsinki e Università di Helsinki, in Finlandia.

Dal 2006 al 2016, infatti, la prevalenza del diabete di tipo 1 materno è rimasta stabile (0,7%), mentre sono aumentate quella del diabete gestazionale (dal 10,3% al 19,2%), del diabete di tipo 2 (dallo 0,1% allo 0,3%), del sovrappeso materno (dal 20,3% al 22,2%) e dell’obesità materna (dal 10,7% al 13,3%).

Secondo gli autori dello studio, anche se esiste chiaramente una componente ereditaria associata alla malattia coronarica, il sovrappeso materno, l’obesità e il diabete pregestazionale e gestazionale possono essere considerati fattori di rischio materno potenzialmente modificabili.

«È stato dimostrato che il trattamento standard del diabete materno è associato a un rischio ridotto di malformazioni anatomiche nella prole. Pertanto la prevenzione primaria del sovrappeso e dell’obesità materna e un attento trattamento del diabete pregestazionale possono aiutare a ridurre il carico della malattia» hanno suggerito.

Associazione con singoli sottotipi di difetti cardiaci congeniti nei bambini

In particolare, andando oltre le associazioni con i difetti cardiaci congeniti nel loro insieme, i ricercatori hanno scoperto che ogni fattore di rischio materno potrebbe essere legato ai singoli sottotipi di difetti cardiaci congeniti nei bambini:

Il diabete di tipo 1 materno era associato a maggiori probabilità di trasposizione delle grandi arterie, ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro (LVOT), ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo destro (RVOT), difetto del setto interatriale isolato, difetti del setto ventricolare isolati (VSD) e altri difetti del setto.

Il sovrappeso materno era associato all’ostruzione LVOT ma sembrava in qualche modo protettivo nei confronti dei VSD

L’obesità materna era associata a difetti complessi, ostruzione LVOT e ostruzione RVOT

Il sottopeso materno era fortemente associato a un aumento della probabilità di anomalie venose polmonari.

«Questi risultati possono suggerire che il diabete materno e il sovrappeso o l’obesità abbiano meccanismi teratogeni distinti, dato che i cambiamenti associati nella probabilità erano diversi per molti sottogruppi di CHD, e in alcuni casi addirittura opposti» hanno osservato, sottolineando tuttavia che la sorprendente relazione tra sovrappeso materno e VSD nella prole potrebbe essere stata influenzata da una registrazione imprecisa della reale prevalenza dei VSD isolati, che è difficile da stimare.

Nel complesso lo studio ha indicato che il sovrappeso e l’obesità materna sono associati a incrementi minori della probabilità di malattia coronarica nella prole rispetto a quanto riportato in precedenza, hanno affermato gli autori, un risultato potenzialmente legato alla disponibilità di dati completi sul diabete materno, che probabilmente rappresenta una componente maggiore del rischio nelle persone con sovrappeso e obesità rispetto a quanto si pensasse in precedenza.

