A “Mi Manda RaiTre” si parla di acque disperse e falsi invalidi

Acque disperse e falsi invalidi al centro della puntata di oggi di “Mi Manda RaiTre”. Si parla anche di inquinamento e liti condominiali

In Italia ci sono 40,296 comuni senza sistema di depurazione delle acque reflue: un sistema idrico e fognario non sempre efficiente, per cui si disperde moltissima acqua prima che arrivi alle abitazioni. La cartina di tornasole è lo stato di salute del mare, afflitto da plastica, inquinamento e sversamenti di liquami spesso abusivi. Il viaggio di “Mi manda RaiTre”, in onda sabato 16 marzo alle 9 su Rai 3, si snoda attraverso l’Italia: quali sono i rischi di un sistema così fragile per la salute dei cittadini e l’ambiente? Tra gli ospiti di Federico Ruffo Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Univerde, Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico Cnr e Carlo Tansi, geologo del Cnr.

Saranno le pensioni di invadilità, invece, l’argomento di apertura della puntata di domenica 17 marzo alle 9.00: in Italia nel 2022 sono state 955.025, per un totale annuo erogato di 12 miliardi di euro. Fra gennaio 2022 e maggio 2023 le frodi su finanziamenti statali e spesa previdenziale sono state di 852 milioni di euro: è il fenomeno dei falsi invalidi, ciechi che guidano o paraplegici che vanno a correre o a fare la spesa, persone che sulla carta risultano disabili e percepiscono un contribuito per una disabilità che in realtà non hanno. .

E poi le liti condominiali che sono più di mezzo milione l’anno: un italiano su tre discute con i vicini di casa per i motivi più disparati, primo fra tutti i rumori molesti, gli animali domestici, la gestione del bucato o delle piante in giardini e terrazzi. Dove finiscono i diritti di ognuno ed inizia il rispetto della legge?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo Pasquale Tridico, economista, Sandro Iacometti, giornalista Libero, Pasquale Staropoli, Fondazione studi consulenti del lavoro e Gisella Casamassima, direttrice centro studi Anaci – Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari.