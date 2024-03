Tragedia a Bologna: incendio in appartamento, morta una mamma e i 3 figli

A Bologna tre bambini – due gemelli di due anni e un terzo fratello di sei anni – e la madre, una donna di 31 anni nata in Romania sono morti in un rogo

Tragedia nella notte a Bologna: tre bambini – due gemelli di due anni e un terzo fratello di sei anni – e la madre, una donna di 31 anni nata in Romania, sono morti a seguito dell’incendio dell’appartamento in cui abitavano, in via Bertocchi 55, in zona Barca. Lo comunica la Questura, chiamata sul posto dai Vigili del fuoco.

Una volta arrivati nell’appartamento, i poliziotti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre bambini, mentre la madre è morta durante il trasporto in ospedale. Dai primi accertamenti, prosegue la Questura, sembrerebbe che la causa del rogo possa essere stata un cortocircuito provocato da una stufetta elettrica. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti sulle cause dell’incendio.

LEPORE: DOLORE PER TERRIBILE TRAGEDIA

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia”. Cosi il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”, aggiunge il primo cittadino.