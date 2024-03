Tennis, invasione di api a Indian Wells: sospeso il match Alcaraz-Zverev

Curiosa interruzione durante la partita di tennis Alcaraz-Zverev a Indian Wells: uno sciame di api ha preso possesso del campo su cui si disputavano i quarti di finale

Invasione di campo a sorpresa durante i quarti di finale di tennis a Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Non tifosi accaniti, ma uno sciame di api ha avvolto i tennisti (pungendo Alcaraz) e costringendo sia i giocatori in campo che il pubblico a mosse agguerrite per scacciare gli insetti, che però non hanno desistito, costringendo tutti alla fuga. Le api si sono posate in campo, sui seggiolini dello stadio e perfino sulle telecamere, come documentato dalle tv presenti per seguire il match.

Inevitabile l’interruzione della partita. A quel punto sono intervenuti dei disinfestatori, che hanno rimosso le api con degli aspiratori, fino a che il campo non è stato sgomberato dall’inaspettata presenza. Alla fine il match è stato vinto proprio dalla vittima delle api, lo spagnolo Alcaraz.