Swisscom acquisisce il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi

“Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il Gruppo Vodafone Plc per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro su base cash and debt free con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, affiliata di Swisscom in Italia”. Lo annuncia Swisscom in una nota. “Il corrispettivo della transazione- prosegue la nota- sarà interamente in contanti e completamente finanziato a debito. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia. Le economie di scala, la struttura dei costi più efficiente e le significative sinergie run-rate di 600 milioni di euro all’anno, consentiranno alla nuova compagnia di generare un elevato valore per tutti gli stakeholder, di sostenere gli investimenti e di offrire servizi convergenti innovativi e a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato. La transazione rappresenta un passo fondamentale per Swisscom al fine di raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. Swisscom intende aumentare il dividendo e di mantenere il suo eccellente rating di credito aziendale. La transazione resta soggetta all’approvazione delle autorità regolamentari e delle altre autorità competenti”.

Per quanto riguarda la rete mobile, i clienti beneficeranno di una migliore connettività e qualità del servizio, grazie a una rete proprietaria completamente gestita end-to-end. Anche i clienti a banda larga potranno godere di una migliore qualità del servizio, grazie alla combinazione della rete proprietaria di Fastweb e del Fixed Wireless Access (FWA) 5G di Vodafone. I clienti privati in Italia avranno accesso ad una combinazione di soluzioni ad alte prestazioni basate su fibra e telefonia mobile. Di conseguenza, la base clienti della nuova compagnia beneficerà di servizi convergenti, migliori performance e di un’esperienza cliente a prezzi competitivi. Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha commentato: “Swisscom opera con successo in Italia fin dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo abbiamo generato un buon track record di investimenti e una crescita redditizia in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Di conseguenza, i clienti privati e commerciali beneficeranno dell’offerta più completa. Anche Swisscom risulterà rafforzata nel suo complesso, consentendoci di continuare a effettuare investimenti significativi nei mercati svizzero e italiano”.

Michael Rechsteiner, presidente del Consiglio di amministrazione, ha sottolineato: “Il Consiglio di amministrazione di Swisscom ha analizzato in modo approfondito e accurato le opportunità e i rischi di questa operazione ed è convinto che le opportunità per tutte le parti coinvolte siano di gran lunga superiori ai rischi di una transazione di questa portata. L’acquisizione di Vodafone Italia è in linea con gli obiettivi strategici del Consiglio federale per Swisscom. Nella piena convinzione che, nel suo complesso, la decisione sia nell’interesse di Swisscom e della Svizzera, il Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la transazione”. Margherita Della Valle, CEO di Vodafone Group: “Unendo Vodafone Italia e Fastweb, creiamo una forte società di telecomunicazioni con un’offerta convergente, ben posizionata per affrontare la concorrenza nel mercato italiano. Allo stesso tempo, stiamo creando l’opportunità di costruire una più ampia partnership commerciale tra Swisscom e Vodafone”.