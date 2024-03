Rieti ospiterà i campionati mondiali di volo a vela nel 2027

Sono stati assegnati a Rieti i campionati mondiali di volo a vela nel 2027: superata la città di Vinon, in Francia

Rieti si è aggiudicata i campionati mondiali di volo a vela del 2027, battendo la città di Vinon, in Francia. L’incoronazione è arrivata dopo il voto espresso dalla Commissione internazionale di volo a vela.

Quella del 2027 sarà la terza competizione iridata per il capoluogo sabino, che aveva già ospitato i Mondiali nel 1985 e nel 2008.

TRANCASSINI: “MONDIALI VELA A VOLO 2027 A RIETI È RISULTATO STORICO“

“L’assegnazione dei campionati mondiali di volo a vela del 2027 alla città di Rieti è un risultato storico che ci riempie di orgoglio”, dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini. “Ringrazio il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malago’, l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, l’assessore regionale ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Manuela Rinaldi, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma per aver lavorato a questo importante progetto che rappresenta un’occasione di rilancio economico e turistico fondamentale per il territorio”, conclude Trancassini.

IL SINDACO SINIBALDI: “GRANDE OPPORTUNITA’ PER RIETI”

“Si tratta di un Evento per il quale abbiamo lavorato a lungo, con grande impegno e sinergia istituzionale tra Comune e Regione Lazio, e con il sostegno del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò, dell’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e del presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma- commenta il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, in una nota. Si tratta di una grande opportunità sportiva, di visibilità, di promozione e anche economica per il territorio. Da domani saremo subito al lavoro, con tutti i partner, per mettere a terra investimenti significativi finalizzati ad una profonda riqualificazione dell’aeroporto Ciuffelli. Scriviamo un’altra bella pagina per Rieti”.