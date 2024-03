Previsioni meteo 15 marzo 2024: weekend con il sole

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 marzo 2024: fase di bel tempo su tutte le regioni grazie all’alta pressione. Temperature stazionarie

Assaggio di Primavera, almeno nelle ore centrali della giornata, in questo weekend di metà marzo che vedrà finalmente condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate sull’Italia. Merito della rimonta di un campo di alta pressione che anche nella giornata di oggi farà sentire i suoi effetti. Per tutto il fine settimana l’anticiclone si estenderà sull’Italia portando per qualche giorno condizioni meteo asciutte e temperature intorno alle medie del periodo. Per la prossima settimana invece, diversi modelli continuano a mostrare un’alta pressione più invadente sui settori occidentali del continente ma le perturbazioni atlantiche potrebbero comunque essere in agguato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .