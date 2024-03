Oyoshe sulle piattaforme streaming con il nuovo album

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “A.M.E.N.”, il nuovo album di Oyoshe, rapper e producer napoletano

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “A.M.E.N.” (https://magmamusic.streamlink.to/AMEN), il nuovo album di Oyoshe, rapper e producer napoletano. Il disco esce per due etichette indipendenti, Magma Music e Time 2 Rap ed è stato anticipato dai singoli “Txttxppxst” e “Bestia”.

“A.M.E.N.” acronimo di “Al Mondo Esistiamo Noi”, è un album hip hop che spazia tra sonorità classiche e contemporanee, atmosfere riflessive ed emotive ma anche rabbiose e trascinanti, e si rifà a una delle caratteristiche fondamentali del rap: mandare un messaggio.

Il rap di Oyoshe è uno specchio della sua vita e l’impegno ne fa parte vista la sua costante attività in campo sociale, in particolare i laboratori hip hop che svolge nelle carceri minorili, nelle scuole e nei paesi afflitti da gravi disagi come la striscia di Gaza (a cui ha dedicato il brano “Bestia”).

In “A.M.E.N.” Oyoshe racconta soprattutto le sue esperienze di vita, passando da rime in dialetto napoletano ad altre in italiano, tra citazioni cinematografiche e letterarie, metafore e storytelling. Se il flow brilla per espressività, la metrica si fa notare per la complessità, d’altronde Oyoshe ha fatto tanti anni di gavetta nell’hip hop e, oltre a essersi guadagnato il rispetto dell’ambiente, ha affinato sempre di più la sua tecnica.

Gli ospiti di “A.M.E.N.” sono Speaker Cenzou, Livio Cori, Lucariello, Kiave, Luca Spenish, Drimer, Fabio Musta, Dj Snifta e il rapper americano Copywrite.



“‘A.M.E.N’ – racconta Oyoshe – vuole raccogliere quel ‘noi’ che nutre la necessità di rispecchiarsi in una musica che vuole emozionare e dare coraggio, in modo da poter dire ‘Ci Siamo’, in una società distratta in cui si va a smaltire sempre di più il contenuto per dare priorità ai risultati e alle statistiche. Ho messo tutto me stesso in un mix di emozioni, messaggi, e musica hip hop“.

La pubblicazione è accompagnata dal videoclip della traccia “Metà Strada”, realizzato dal regista Gianmaria Fiorillo: https://youtu.be/5CwL3B6xZog

Oyoshe, nome d’arte di Vincenzo Musto, è un rapper e producer napoletano classe 1991. È attivo nella scena hip hop underground dai primi anni 2000 e vanta collaborazioni di rilievo sia con artisti nazionali (Speaker Cenzou, Clementino, Primo Brown, Lucariello, Inoki, Egreen e altri) che internazionali (Rome Streetz, Blaq Poet, Vast Aire, C Rayz Walz, Craig G, Chief Kamachi ecc.). In parallelo alla sua attività musicale, Oyoshe porta avanti da anni vari progetti sociali, come i laboratori hip hop nelle carceri e nelle scuole e quello svolto con i bambini di Gaza nel 2019. Oltre ai lavori solisti come l’album “Stand Up” (2014) e due mixtape usciti nel 2016 e nel 2020, ha pubblicato “Rotto e sporco” (2011) firmandosi Broke N Spuork in duo con Dekasettimo, “Boston 2 Naples” (2016) in collaborazione con i rapper di Boston Gdot & Born, e “Iceolator” (2019) in coppia con Dope One.