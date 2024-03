L’oroscopo di oggi, venerdì 15 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 15 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata all’insegna del sorriso. Presto supererai una crisi in amore e ritroverai un dialogo con i familiari. Nuove passioni importanti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Proposte allettanti nell’ambito professionale; favorito il settore delle finanze. C’è più chiarezza in amore: romanticismo e sensualità.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata ottima per le nuove iniziative, ma anche per i nuovi incontri d’amore. In questa giornata un piccolo evento può allietare, anche un invito a sorpresa…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Dopo un po’ di ansie e indecisioni è necessario ritrovare tranquillità. Stasera calo fisico.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei più ambizioso e determinato ad ottenere i riconoscimenti che meriti. Giornata interessante per l’amore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Lìberati da quel nervosismo che qualche volta non ti permette di rendere felici le persone che hai al tuo fianco. Incertezze negli affetti, sii più conciliante in casa. Nervosismo perché non ottieni ciò che vuoi. Stanchezza.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bello questo giorno, intenso, ma soprattutto più forte. E’ arrivato il momento di porsi nuovi obiettivi, buono il settore delle amicizie, un invito!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Bisogna dire che l’ultimo periodo per alcuni è stato particolarmente insidioso e c’è anche chi ha dovuto superare un calo fisico notevole. Il consiglio è di farsi scivolare le cose addosso, sei molto irritabile.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata decisamente piacevole anche per coltivare un sentimento. Per il lavoro sei energico, forte e professionale, puoi scegliere anche di portare avanti una scelta importante che hai in mente da tempo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Quando hai troppe cose da fare o ci sono tensioni da superare, non parli, e questo può gettare nel panico chi ti circonda. Avrai la tendenza a cavillare su tutto, a mettere in evidenza le dimenticanze del partner…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una persona Capricorno o Toro può renderti la vita più complicata o semplicemente creare delle preoccupazioni in più. Qualcuno ti sta mentendo oppure sei proprio tu che stai maturando una certa insoddisfazione o nervosismo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non sopporti le persone che ti trascurano, e quindi se una persona a te cara ultimamente si è mostrata distaccata, è probabile che stia pensando ad un nuovo flirt o che desidera un po’ di libertà!