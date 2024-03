Oggi su Rai 2 dalle Langhe alla Marmolada con “Sì viaggiare”

Dalle Langhe alla Marmolada, a “Sì Viaggiare” oggi su Rai 2. Nella rubrica del Tg2 anche le previsioni del tempo per Pasqua

In Piemonte in provincia di Cuneo nelle Langhe, a Barolo un piccolo borgo con un nome ormai famoso nel mondo grazie al suo vino. Parte da qui “Sì Viaggiare”, rubrica del Tg2 in onda venerdì 15 marzo alle 13.30 su Rai 2. Il centro con palazzi antichi cantine e ristorantini è dominato da un castello che risale al Mille e che ora ospita un museo del vino. Ancor più particolare il museo dei cavatappi.

Poi in Veneto sulle piste della Marmolada, la regina delle Dolomiti, collegata all’area sciistica di Arabba e poi ad Asiago, nell’Altopiano dei sette Comuni, centro vivace e ricco di attività anche per chi non scia.

Infine le previsioni per il turismo pasquale: il 2024 si presenta come un anno di forte ripresa nel turismo, per Pasqua grande offerta di viaggi a lungo raggio per chi sceglierà una vacanza più lunga, la guerra non ferma il Mar Rosso e c’è chi ancora andrà a sciare. Molte novità nell’offerta termale dove il wellness non è più solo una bella spa.