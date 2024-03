La finale del Grande Fratello il 25 marzo: oggi riflettori su Anita e Sergio

Mancano dieci giorni alla fine del Grande fratello: Signorini ha annunciato che il vincitore sarà decretato nella finalissima di lunedì 25 marzo

Manca poco, pochissimo, alla finalissima del Grande fratello, che è stata fissata per lunedì 25 marzo. Lo ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera, 14 marzo, correggendo l’opinionista Cesara Buonamici che ospite a Pomeriggio Cinque nei giorni scorsi aveva invece parlato della prima settimana di aprile. Ieri sera, invece, è uscita la data ufficiale. Nella prossima puntata, di lunedì 18 marzo, a lasciare definitivamente la casa sarà il candidato meno votato tra Anita Olivieri (che ha perso il voto di ieri sera e quindi è stata la prima candidata al nuovo televoto, anche se aveva creduto di dover uscire già ieri sera), Sergio D’Ottavi (condannato da una catena di salvataggio tra coinquilini in cui è rimasto ultimo), Greta Rossetti e Federico Massaro.

IL MONITO DELLA MAMMA DI GRETA SU SERGIO: “NON ME LO PORTARE A CASA”

La puntata ha visto vari confronti tra i concorrenti e ampio spazio ai feeling e alle passioni scoccate negli ultimi giorni nella casa. In primis Anita e Alessio (che fino all’ultimo ha continuato a insistere per uscire insieme a lei, quando ancora si credeva che la ragazza dovesse lasciare la casa ieri sera), ma anche Greta e Sergio. Proprio su Sergio, è arrivata la grande diffidenza della madre di Greta, Marcella, entrata nella casa per una sorpresa alla figlia. La donna non ha fatto mistero di non approvare il rapporto che stava nascendo tra i due e ha esortato la bella Greta ad andarci con i piedi di piombo. “Tante cose non mi son piaciute, quello che sta nascendo con lui mi preoccupa. Quando ho sentito queste parole, come faccio a dirti cosa penso su di lui? Voglio solo che mi prometti che non mi presenterai nessuno, a meno che tu non sia sicura, ok?”, ha detto la donna. E ancora, dando una stoccata anche alla figlia: “Sergio in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma. Non è che adesso vai all’Isola dei Famosi e incontri un altro?”.

ANITA E LA COMPLICATA STORIA D’AMORE CON EDOARDO

Anita, invece, che a quanto pare ha proprio perso la testa per Alessio (“Non mi sono mai sentita così”), ha fatto anche un lungo excursus dedicato al suo ex fidanzato, Edoardo, che a San Valentino era entrato nella casa per abbracciarla e dirle che la aspettava. Anita ha spiegato che si sono conosciuti alle scuole medie (lui aveva uno o due anni in più e lei ha dovuto corteggiarlo) e che sono stati insieme dieci anni. Ma ha parlato, a posteriori, di “dieci anni in cui mi sono sentita sempre sola, perchè lui non c’era mai, perchè metteva sempre altre cose prima”. In particoalre la sua realizzazione lavorativa. A detta di Anita per un’ambizione a cui lo ha spinto il contesto familiare, di persone molto ben posizionate e allo stesso tempo molto impegnate con il lavoro. “Per andare al cinema dovevo chiederglielo una settimana prima“, ha detto la ragazza. “Quando con un successivo ragazzo abbiamo ipotizzato un pranzo al mare la domenica mi sono messa a piangere, perchè con lui queste cose non esistevano. Io sentivo di dovermele meritare”. E ancora: “Ho fatto terapia per anni per entrambi, lui non ne voleva sapere, per capire come risolvere la situazione tra noi. Ma non può funzionare così”. I due ragazzi, dopo essersi lasciati, si erano poi ritrovati e riavvicinati poco prima dell’ingresso di Anita nella casa. “Negli ultimi due anni lui alla fine si è deciso a fare terapia, glielo devo riconoscere”, ha detto Anita. Ma il colpo di fulmine con Alessio sembra averla destabilizzata. Tanto che Cesara Buonamici dice: “Ti avevamo conosciuta come una ragazza tutta d’un pezzo, rigorosa, forte. Ora finalmente ti sei lasciata andare e ti vediamo un’Anita ragazza normale”.

I PERLETTI, PROPOSTA DI MATRIMONIO RINVIATA?

Non si è invece concretizzata la sorpresa di Mirko a Perla, che i rumors ieri pomeriggio davano come certa. In rete, ieri, si dava infatti per certo l’ingresso in casa (l’ennesimo) di Mirko Brunetti per fare una sorpresa a Perla Vatiero: i due, dopo infiniti tira e molla e dopo l’intermezzo di Greta, paiono destinati a tornare insieme alla grande. “È la donna della mia vita”, ha dichairto di recente Mirko, spiegando di aver finalmente capito i suoi sentimenti. Tant’è che le voci aproposito della sorpresa di ieri sera parlavano addirittura di una richiesta di matrimonio che Mirko avrebbe potuto fare all’interno della sorpresa in diretta. Magari è solo rinviata alla prossima puntata. Di certo, i social e il loro nutrito gruppo di fan non aspetta altro che di vedere i ‘Perletti’ coronare il loro sogno d’amore.