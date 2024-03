Il magnate Clive Palmer realizzerà una copia del Titanic entro il 2027

Il magnate Clive Palmer annuncia la costruzione della replica del Titanic: il viaggio inaugurale nel 2027. Lo storico transatlantico seguirà il tragitto originario

Il fascino del Titanic resiste negli anni. Lo storico transatlantico naufragato nel 1912 tornerà a rivivere in una replica fatta a immagine e somiglianza dell’originale. Ad annunciarlo è il magnate Clive Palmer, la 732esima persona più ricca del mondo.

Il miliardario aveva già provato a portare a termine il progetto nel 2012 e nel 2018, ma – per problemi di finanziamento – non è mai riuscito a concretizzarlo. Questa potrebbe essere la volta giusta.

“Siamo molto lieti di annunciare che, dopo ritardi globali imprevisti, ci siamo nuovamente impegnati con i partner per dare vita al sogno di Titanic II. Che il viaggio abbia inizio”, ha fatto sapere in conferenza stampa. Il viaggio inaugurale – proprio quello in cui persero la vita 1518 nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 – è previsto per giugno 2027.

LO STESSO TRAGITTO DEL 1912

Il tragitto sarà il medesimo e sarà gestito dalla compagnia di crociere Blue Star Line: salperà da Southampton, in Inghilterra, per dirigersi a New York. Il sistema di sicurezza, ovviamente, sarà curato nei minimi dettagli e seguirà le migliori tecnologie del 21esimo secolo. Non sono stati rivelati i prezzi dei biglietti.