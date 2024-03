Il film “Chi è senza peccato – The dry” stasera su Rai 3: la trama

Azione e suspense stasera su Rai 3 con il film “Chi è senza peccato – The dry” con protagonista Eric Bana: la trama

Un thriller che tiene con il fiato sospeso fino alla fine. Venerdì 15 marzo alle 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione “Chi è senza peccato – The dry”. Il film con protagonista Eric Bana, è l’adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 “Chi è senza peccato”, di Jane Harper. Racconta la storia di Aaron Falk, un detective di polizia, che dopo 20 anni fa ritorno a Kiewarra, nell’entroterra australiano, in occasione del funerale del suo vecchio amico d’infanzia Luke.

La polizia locale ritiene che Luke abbia ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi a causa della crisi e della devastazione dovuta alla siccità che da anni interessa la zona. La versione ufficiale dei fatti però non convince Falk che inizia ad indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia indagine che ha coinvolto il detective diversi anni prima, quella sulla morte di una ragazza di 17 anni, che era anche un’amica di Luke.

Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l’innocenza del suo amico Luke e la sua, sarà costretto ad affrontare il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità. Il regista, l’ australiano Robert Connolly, ha realizzato anche il sequel di “Chi è senza peccato – The Dry”, nelle sale italiane dal 14 marzo col titolo “Force of Nature: Oltre l’inganno”. Nel thriller torna a lavorare Eric Bana, riprendendo il ruolo dell’agente Aaron Falk.