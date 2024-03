Al Barceló Montecastillo le pecore mantengono curato il campo da golf

Barceló Montecastillo Golf ha liberato un gregge di oltre 50 pecore Manchego-Sud che rosicchiano l’erba e mantengono il campo di 6.456 metri curato e pulito

Da sempre molto attento alla salvaguardia dell’ambiente, Barceló Montecastillo Golf è un vero paradiso per gli amanti del golf, nel cuore dell’Andalusia, a mezz’ora da alcune delle spiagge più belle della Baia di Cadice. Questo resort vanta uno spettacolare campo da golf a 18 buche, progettato da Jack Nicklaus, probabilmente il più grande golfista di tutti i tempi.

Oggi, in linea con la strategia ESG Barceló ReGen (la strategia di Barceló Hotel Group che contribuisce a uno sviluppo più equo dell’economia locale sostenendo lo sviluppo umano, economico e sociale della zona) Barceló Montecastillo Golf presenta questa singolare nuova iniziativa per la cura dei suoi prati: l’utilizzo di pecore come greenkeeper naturali del manto erboso.

Seguendo l’esempio del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, uno dei campi più spettacolari della Scozia, che utilizza pecore autoctone che rendono quasi superflui i tosaerba e persino i fertilizzanti, Barceló Montecastillo Golf ha liberato un gregge di oltre 50 pecore Manchego-Sud che rosicchiano l’erba e mantengono il campo di 6.456 metri curato e pulito.

Con l’aiuto di Pepe, il pastore, le pecore, che sono animali transumanti, spostandosi nelle aree che limitano il green riescono a eliminare le erbacce alte e a mantenere i prati in condizioni ottimali, non interrompendo il gioco dei golfisti che godono della compagnia di questi insoliti compagni di buca. Borja Sánchez, Vicedirettore di Barceló Montecastillo Golf, commenta: «Montecastillo Golf è un hotel che si identifica fortemente con lo sport e la sostenibilità, e vogliamo impegnarci per un turismo più responsabile e, soprattutto, duraturo. Portando il nostro valore dallo sport, in particolare dal golf, vogliamo contribuire alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. È una chiara opportunità di innovazione e trasformazione, anche grazie al sostegno ai fornitori locali, come nel caso di Pepe».

Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort***** è un hotel spettacolare circondato da un fantastico ambiente naturale e un castello del XIX secolo situato nella periferia di Jerez de la Frontera. Questo resort vanta una posizione privilegiata vicino al famoso Autodromo, a mezz’ora dalla spiaggia e a soli dieci minuti dall’aeroporto della città.

Le sue 124 spaziose camere seguono un nuovo concetto di B-Room che incorpora un design moderno, preservando lo stile classico ed elegante che caratterizza l’hotel, e dotate dei comfort di un hotel a cinque stelle. Dispone inoltre di 38 magnifiche ville.

Le sue spettacolari strutture sportive includono, oltre al campo da golf a 18 buche, anche tre campi da calcio regolamentari, l’innovativa U-Spa con saune, vasche idromassaggio, cabine massaggio e centro fitness, oltre a trattamenti specifici per ogni sport e di bellezza esclusivi. Nel suo Snack Bar El Tabanco o nel suo ristorante El Lagar, gli ospiti possono gustare piatti regionali e internazionali, realizzati con le migliori materie prime. L’hotel, inoltre, è partner della Strada del vino e del brandy di Jerez grazie alla sua posizione privilegiata, che ne fa il luogo perfetto per chi voglia praticare turismo enologico.

Barceló Hotel Group è la divisione alberghiera del Gruppo Barceló, uno dei più importanti gruppi turistici europei, fondato nel 1931 a Maiorca, in Spagna. Attualmente è una delle 30 maggiori catene alberghiere al mondo per numero di camere, con oltre 290 hotel e 64.000 camere in 30 Paesi, commercializzati con quattro marchi: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels. Fa anche parte del gruppo Crestline Hotels & Resorts, una società alberghiera indipendente con 130 strutture negli Stati Uniti. Barceló Hotel Group ha un team di oltre 34.000 persone che condividono l’obiettivo dell’azienda: la difesa di un turismo più rigenerativo, asse su cui si basa la strategia di sostenibilità Barceló ReGen, che massimizza l’impatto positivo sullo sviluppo economico, sociale e ambientale delle destinazioni.