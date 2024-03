Uso di cannabis in gravidanza: le conseguenze per il nascituro

L’uso di cannabis in gravidanza è stato collegato a rallentamento della crescita fetale, parto pretermine, neonati nati morti e disturbi legati alla funzione placentare

Due terzi delle donne che hanno utilizzato cannabis durante la gravidanza lo hanno fatto oltre il primo trimestre. L’uso continuativo è stato collegato a rallentamento della crescita fetale, parto pretermine, neonati nati morti e disturbi ipertensivi della gravidanza, legati alla funzione placentare. È quanto riporta un recente studio pubblicato su JAMA.

“I dati precedenti sono limitati dalla confusione perché il gruppo di donne che usa cannabis durante la gravidanza differisce da quelle che non usano cannabis durante la gravidanza per una serie di caratteristiche, incluso l’uso di nicotina, che possono influenzare gli esiti della gravidanza”, hanno evidenziato Torri D. Metz, professore associato di ostetricia e ginecologia, specialista in medicina materno-fetale e vicepresidente della ricerca di ostetricia e ginecologia presso l’Università dello Utah Health, e colleghi. “Inoltre, ci sono condizioni mediche, come ansia e depressione, per le quali le donne incinte possono usare cannabis; queste condizioni possono anche influenzare in modo indipendente gli esiti della gravidanza”.

Metz e colleghi hanno condotto un’analisi accessoria dei dati di 9.257 donne del Nulliparous Pregnancy Outcomes Study: Monitoring Mothers-to-Be, uno studio di coorte multicentrico su 10.038 donne che sono state trattate in otto centri medici statunitensi dal 2010 al 2013. Di tutte le partecipanti a questa analisi erano stati registrati campioni di urina e estratti dati sugli esiti della gravidanza.

I ricercatori hanno identificato l’esposizione alla cannabis attraverso un test immunologico delle urine utilizzando campioni di urina conservati congelati provenienti da visite di studio avvenute durante la gravidanza, e i risultati positivi sono stati confermati con cromatografia liquida e spettrometria di massa tandem.

L’outcome primario composito includeva nascite piccole per l’età gestazionale, nascite premature, nati morti o disturbi ipertensivi della gravidanza.

Nel complesso, il 6,6% delle donne ha fatto uso di cannabis durante la gravidanza. Di questi, il 32,4% ha utilizzato cannabis solo durante il primo trimestre e il 67,6% ha avuto un’esposizione continuativa oltre il primo trimestre.

Nelle analisi ponderate con punteggio di propensione aggiustato per informazioni sociodemografiche, indice di massa corporea, comorbidità mediche e uso attivo di nicotina, l’esposizione alla cannabis durante qualsiasi periodo della gravidanza era associata all’esito composito primario (25,9% contro 17,4%; RR aggiustato=1,27; IC al 95%) 1.07-1.49).

Valutando l’assenza di esposizione alla cannabis, l’esposizione solo durante il primo trimestre o l’esposizione continuativa, i ricercatori non hanno osservato alcuna associazione tra l’uso di cannabis durante il primo trimestre e l’esito composito primario. Tuttavia, l’uso continuativo di cannabis era associato all’esito composito primario (aRR=1,32; IC al 95%, 1,09-1,6).

I ricercatori hanno concluso che in questa coorte multicentrica, l’uso materno di cannabis accertato mediante campionamento biologico era associato a esiti avversi della gravidanza legati alla disfunzione placentare.

“Un’ulteriore valutazione delle modalità di consumo di cannabis che non richiedono l’inalazione e l’uso frequente o la contaminazione con prodotti a base di nicotina può aiutare a fornire ulteriori informazioni sulla relazione tra cannabis, nicotina e crescita fetale”, hanno scritto i ricercatori.

Torri D. Metz et al., Cannabis Exposure and Adverse Pregnancy Outcomes Related to Placental Function. JAMA. 2023 Dec 12;330(22):2191-2199. doi: 10.1001/jama.2023.21146.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38085313/