Previsioni meteo 14 marzo 2024: alta pressione in rimonta

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 marzo 2024: bel tempo su tutte le regioni anche nei prossimi giorni grazie all’anticiclone

La rimonta dell’anticiclone riporta condizioni meteo stabili dopo il passaggio di un treno di perturbazioni. Nella giornata di oggi infatti avremo tempo stabile su tutte le regioni e temperature massime in aumento. Tra la giornata di domani e per tutto il weekend un campo di alta pressione si estenderà anche sull’Italia portando per qualche giorno condizioni meteo sicuramente più asciutte e temperature intorno alle medie del periodo. Evoluzione meteo piuttosto incerta sul lungo periodo con diversi modelli che però con l’arrivo della seconda decade di marzo mostrano un’alta pressione più invadente sui settori occidentali del continente. Rubinetto atlantico che si potrebbe dunque chiudere mettendo almeno per un po’ fine a questo periodo molto piovoso.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, salvo locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni residui con quota neve in lieve rialzo. In serata e nottata tempo in miglioramento con assenza di fenomeni e nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, migliora sulla Sardegna. In serata e nottata residui fenomeni ancora sulle stesse regioni, ma con precipitazioni in attenuazione. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .