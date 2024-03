Omar Lenzi nelle librerie con “Un tassello alla volta”

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali “Un tassello alla volta. Il secondo tempo della nostra vita” di Omar Lenzi

Arriva per tutti un periodo della vita in cui è necessario rimettersi in gioco, per necessità, per riscattarsi da un evento traumatico, un periodo in cui la posta in palio può essere altissima, al punto da comprendere anche la stessa esistenza. È una proiezione, verso il secondo tempo, verso un futuro che un tassello alla volta si cerca di costruire, ricostruendo se stessi.

Questo è quanto avviene ai cinque protagonisti di questo romanzo: “Lui”, l’ex podista ed ex galeotto che vuole tornare a vincere nello sport e nella vita; Andrea, che combatte per la seconda volta contro un mostro che le ha attanagliato il corpo e non la vuole lasciar vivere; Greta, che cerca una qualsiasi forma di amore al quale aggrapparsi per uscire definitivamente dal tunnel della droga e vedere le cose sotto un’altra prospettiva, soprattutto il difficile rapporto con suo padre; Asmara, che abbandona una vita da clochard e da alcolizzata per tornare ad allenare e veder vincere il suo campione di un tempo; infine Eva, che lasciatasi bruciare troppo presto da una passione travolgente cerca di ritrovare la ragazza che un tempo fu.

Le vite di questi cinque personaggi si incroceranno tessendo una trama fatta di rapporti sinceri, spontanei e ricca di colpi di scena dove nulla è scontato… proprio come il tempo che scorre scandendo trionfi e rovine. Sullo sfondo una città ideale dove tutto sembra convergere, dal nome mitico: “Atene”.