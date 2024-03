Non sprecare farmaci fa risparmiare soldi e riduce l’inquinamento ambientale

In Italia, esistono già alcune iniziative che si muovono in questa direzione. Il Banco farmaceutico ha promosso il progetto Recupero farmaci validi non scaduti (RFV). Chiunque può donare i medicinali di cui non ha più bisogno, consegnandoli ai farmacisti che partecipano all’iniziativa. I farmaci donati sono poi consegnati agli enti assistenziali convenzionati con il Banco farmaceutico. Possono essere donati farmaci non scaduti (con almeno 8 mesi di validità), correttamente conservati nella loro confezione primaria (blister) e secondaria (scatola) originale integra. Non è possibile recuperare i farmaci che appartengono alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, i farmaci da conservare in frigorifero e i farmaci ospedalieri. In Emilia-Romagna è attivo il progetto Farmaco Amico, promosso dal gruppo Hera, che punta a raccogliere i medicinali con ancora almeno 6 mesi di validità per donarli a enti non profit. I farmaci vengono impiegati in progetti di assistenza alle fasce più deboli della comunità.

Anche le autorità sanitarie stanno diventando sensibili al tema. Esiste una scienza, l’ecofarmacovigilanza, che si occupa di monitoraggio, minimizzazione e prevenzione dell’inquinamento da farmaci. Se dispersi nell’ambiente, alcuni medicinali come gli antibiotici possono far aumentare problemi come la resistenza antimicrobica. In passato accadeva che interi lotti di farmaci perfettamente integri, e quindi efficaci e sicuri, venissero mandati al macero solo perché il foglietto illustrativo non riportava le ultime variazioni autorizzate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Si tratta di 10 milioni di confezioni solo nel 2012. L’AIFA è intervenuta e dal 2014 il farmacista può consegnare al cittadino il farmaco sul quale è intervenuta una variazione di sicurezza, semplicemente accompagnandolo con la versione aggiornata del foglietto illustrativo.

In conclusione, cosa possiamo fare se abbiamo dei medicinali che potrebbero essere ancora usati? Chiediamo al nostro farmacista che ci saprà suggerire i progetti per il riutilizzo, attivi sul territorio. Cosa NON dobbiamo fare? Se ci avanza qualche medicina, non distribuiamola a familiari e amici perché “ha gli stessi sintomi che avevo io” o perché “a me ha fatto bene”: non è questa la re-dispensazione virtuosa. Con i farmaci non si scherza, è il medico a doverli prescrivere.