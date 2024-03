Grande Fratello, Mirko e Perla si sposano? Lui stasera torna nella casa

Grande Fratello: stasera Mirko torna in casa e potrebbe chiedere a Perla di sposarlo. Puntata dedicata all’amore con le nuove coppia Anita e Alessio e Greta e Sergio

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Argomento principe della serata sarà la passione scoppiata tra Anita e Alessio Falsone. I due, a dispetto di una teorica relazione di Alessia al di fuori della casa (il suo fidanzato Edoardo era entrato in casa per San Valentino per abbracciarla in mezzo a tanti palloncini rossi a forma di cuore) e di una coppia su cui nessuno avrebbe scommesso, si sono avvicinati moltissimo nel corso dell’ultima settimana, tanto da far dire ad Alessio che se lei dovesse uscire, uscirebbe anche lui abbandonando il gioco. Sarà vero? Non si sa. La prossima eliminazione dalla casa, in ogni caso, non dovrebbe essere oggi ma nella prossima puntata. Intanto, stasera si saprà chi è il primo candidato per l’eliminazione in quanto concorrente meno votato tra i cinque in nomination: Simona Tagli, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Alessia Olivieri e Federico Massaro. I sondaggi in rete danno come ipotesi più probabile che il meno votato sarà Federico, ma Alessia non se la passa molto meglio. Al sicuro dall’eliminazione ci sarebbe invece Simona Tagli, che prende molti voti probabilmente per la grande sintonia con Beatrice Luzzi (regina indiscussa del televoto) e vincitrice in pectore a detta di quasi tutti.

ANITA E ALESSIO: PASSIONE E STRATEGIA?

Nel frattempo, Anita e Alessio sono apparsi più vicini che mai: il primo bacio è scattato durante la serata di intimità in suite regalatagli una settimana fa dal Grande fratello. Quella stessa sera, nella diretta con lo studio, si era capito che la presunta storia di Alessia con Edoardo (a cui buona parte del pubblico non aveva mai creduto più di tanto, in realtà) non godeva di grandi auspici. Lui aveva scelto di non telefonarle, durante la trasmissione, a quanto parte perchè irritato da alcuni atteggiamenti della ragazza. Lei aveva fatto intendere di sentirsi alla fine comunque libera e non impegnata. Poche ore dopo era tra le braccia di Alessio. Dopo la passione della suite, il legame tra i due è partito abbastanza a rilento (lui si era subito posto sulla difensiva, spiegando di essere “pigro” e quindi di vedere difficilmente un futuro per una storia a distanza tra i due), ma poi è decollato. E ora sembrano inseparabili. Anzi, lui ha appunto assicurato che il suo gioco finirà la stessa sera che lei dovesse uscire. Si vedrà. Nella casa non tutti credono al loto rapporto. Per Beatrice, in particolare, si tratta esclusivamente di strategia in vista della finale.

(ANCORA) MIRKO E PERLA

Questa sera si parlerà anche di altre due coppie. Da un lato (ancora, da non credere) di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, ex concorrenti del reality Temptation Island, si può dire che abbiano avuto in pugno mezzo programma nell’edizione di quest’anno: prima l’entrata di lui, poi il tiramolla dell’entrata di Greta (la seconda ex dopo Perla), poi il tiramolla dell’entrata pure di Perla. Poi il triangolo, poi i chiarimenti, poi il pubblico ha buttato fuori lui che però è rientrato per alcuni giorni per chiarirsi con Perla. Poi è rientrato di nuovo a San Valentino per un incontro pieno di emozione. Insomma, li abbiamo visti in tutte le salse. Eppure, proprio ora che sembravamo esserci definitivamente sbarazzati dei ‘Perletti’ (così li chiama il web che li ama alla follia grazie a un nutritissimo fanclub), ecco che la storia ricomincia. Questa sera Mirko entrerà infatti nella casa per fare una sorpresa a Perla (di recente ha detto che la ritiene “la donna della sua vita”) e in rete c’è chi scommette che potrebbe pure presentarsi con un anello e chiedere alla ragazza di sposarla.

GRETA E SERGIO

Altro momento della serata sarà per Greta e Sergio: i due, dopo un lunghissimo corteggiamento di lui, sembrano essersi finalmente avvicinati (e baciati). Nella scorsa puntata Alfonso Signorini si era mostrato molto comprensivo verso la ‘pazienza’ mostrata da Sergio, di fronte a lei che si faceva mille problemi a lasciarsi andare anche col pensiero fisso al follower. In questi ultimi, giorni, Greta e Sergio si sono baciati. È stata la stessa Greta a rivelarlo ad Alessio, che poi è corso a dirlo ad Anita. Tra i momenti dolci tra i due che sono andati in scena in questi giorni, c’è anche una canzone che lui le ha dedicato, cantandogliela, mentre erano sdraiati insieme sotto a un plaid sul divano.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).