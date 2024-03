Farmaci per l’obesità: Eli Lilly userà Convergence della biotech Fauna Bio

Farmaci per l’obesità: Eli Lilly applicherà la piattaforma di intelligenza artificiale denominata Convergence sviluppata dalla biotech Fauna Bio

Eli Lilly applicherà la piattaforma di intelligenza artificiale denominata Convergence sviluppata dalla biotech Fauna Bio per supportare i suoi sforzi di scoperta preclinica di farmaci per l’obesità, con l’obiettivo di identificare molteplici bersagli farmacologici. Fauna Bio è un’azienda biotecnologica che migliora la salute umana sfruttando la genomica animale.

In base all’accordo, Fauna riceverà un pagamento anticipato, comprensivo di un investimento azionario, e potrà ricevere un totale fino a 494 milioni di dollari in pagamenti di milestone precliniche, cliniche e commerciali, oltre a royalties sulle vendite dei prodotti.

Ruth Gimeno, vicepresidente della ricerca sul diabete, l’obesità e il cardiometabolismo di Lilly, ha sottolineato che Fauna “porta un approccio unico alla scoperta di nuovi bersagli per l’obesità”. L’amministratore delegato di Fauna, Ashley Zehnder, ha dichiarato che “il nostro approccio consente e accelera la scoperta di diverse aree e modalità di malattia per i nostri partner, che apportano una profonda esperienza nello sviluppo di farmaci”.

"Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Lilly, che dimostra la potenza della nostra piattaforma Convergence AI nell'identificare rapidamente nuovi bersagli per aree patologiche complesse e con elevati bisogni insoddisfatti", ha dichiarato Ashley Zehnder, CEO e co-fondatore di Fauna Bio."Lilly è leader nel trattamento dell'obesità e il nostro approccio consente e accelera la scoperta di diverse aree e modalità patologiche per i nostri partner, che apportano una profonda esperienza nello sviluppo di farmaci".

La piattaforma Convergence AI di Fauna analizza i dati raccolti dagli adattamenti protettivi della biologia del letargo (e di altri adattamenti estremi) per identificare i bersagli farmacologici per gli esseri umani. Fauna identifica i geni migliori da indirizzare per ottenere l’efficacia nelle malattie con un elevato fabbisogno non soddisfatto e può identificare i geni da indirizzare in un’ampia gamma di modalità di trattamento.

La piattaforma si avvale di analisi genomiche su 452 specie di mammiferi. I dati della biobanca primaria di Fauna includono più di 22 tipi di tessuto distinti raccolti in 13 punti temporali fisiologici unici dello scoiattolo di terra, oltre a campioni di tessuto di tenrecs e topi spinosi. In totale, l’azienda ha dichiarato di aver raccolto “migliaia di trascrittomi, proteomi ed epigenomi e oltre 22 miliardi di letture di sequenze”.

Fauna ha sottolineato che, rappresentando il primo grafo di conoscenza biomedica al mondo che integra i dati di pazienti e animali che resistono naturalmente alle malattie, la Convergence AI Platform seleziona i bersagli dei farmaci utilizzando una rete neurale a grafo (GNN). La GNN comprende oltre 980 milioni di parametri del modello. La combinazione di questa intelligenza artificiale e di “dati unici permette di identificare rapidamente nuovi bersagli”, ha dichiarato Fauna.