Elezioni in Russia, l’appello di Putin: “Votate per l’avvenire radioso della patria”

Domani le elezioni in Russia, in 112 milioni chiamati alle urne. L’appello del presidente Putin: “Votate per l’avvenire radioso della patria adorata”

Recarsi alle urne è dare prova di “patriottismo”: parole di Vladimir Putin, capo di Stato della Russia dalla fine del 1999, candidato per un nuovo mandato di sei anni alle elezioni al via domani. “Vi chiedo di andare a votare per il candidato che avete scelto, per un avvenire radioso della nostra Russia adorata” sottolinea il presidente in un messaggio video, diffuso dalla televisione nazionale e rilanciato dall’agenzia di stampa Novosti e da altre testate di Mosca. “Partecipare alle elezioni significa manifestare i vostri sentimenti patriottici”.

Il voto è previsto da domani a domenica. Quattro i candidati presidente: oltre a Putin, sostenuto dal partito Russia unita, il nazional-liberale Leonid Slutskij, il comunista Nikolaj Kharitonov e Vladislav Davankov, del Nuovo partito popolare. Gli aventi diritto in Russia sono oltre 112 milioni. Altre un milione e 900mila persone potranno poi esprimere la loro preferenza in seggi allestiti all’estero e ulteriori 12mila a Baikonur, il cosmodromo affittato da Mosca in Kazakistan. A esprimersi potranno essere pure gli abitanti delle regioni dell’est dell’Ucraina sotto controllo russo: la penisola Crimea e le zone di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson.

E alla vigilia del voto il conflitto con Kiev è in apertura dei notiziari di Mosca. Novosti riferisce dell’invito alla popolazione a restare nelle case nella regione di Belgorod, nel sud della Russia al confine con l’Ucraina: c’è un allarme legato al rischio di bombardamenti missilistici.