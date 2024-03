Diego Dalla Palma al Teatro Ghione con “Bellezza Imperfetta”

Diego Dalla Palma ritorna in scena a Roma, al Teatro Ghione il 14 marzo con il suo spettacolo “Bellezza imperfetta – fra vacche e stelle”

In un’epoca in cui è difficile cogliere un ideale unico di Bellezza, Diego Dalla Palma ci racconta la sua personale idea di Bellezza che non è quella scontata dei mass media ma ha le sue radici nell’imperfezione e nel dolore: “Ho avuto mille tormenti e sono ancora un uomo tormentato ma, ad un certo punto, ho voluto far sapere a chi mi segue che nella vita ce la si può fare.” Diego ripercorre la storia imperfetta della sua vita in 6 quadri (le sei “stazioni” che conducono alla Bellezza: coraggio, diversità, dolore, consapevolezza, disciplina e destino) tenuti insieme dall’emozione del ricordo e da una drammaturgia musicale strettamente legata alle sue parole.

Ci racconta della sua nascita a Enego, un paesino sull’altopiano di Asiago, della casa paterna senza porte, delle notti di tempesta in montagna, della scoperta della morte, di Venezia, dei suoi primi amori. Ma questa sua “educazione sentimentale” non si sarebbe potuta compiere se non avesse avuto al suo fianco una donna indomita, irrequieta, orgogliosa della sua natura di gitana, sua madre, che affrontava le sofferenze e i compromessi della vita con la fierezza del suo rossetto. Bellezza imperfetta è un omaggio poetico, musicale, evocativo, alla Bellezza e a quella donna, Agnese, che gli ha trasmesso la disciplina necessaria per perseguirla.

Il suo racconto, magnetico, ironico, procede per brevi frammenti, per squarci emotivi, accompagnati e intervallati dalle musiche di Cesare Picco e dalle canzoni che hanno segnato i momenti più significativi della sua vita (Ornella Vanoni, Demis Roussos, Amalia Rodrigues e Mia Martini).

Ferdinando Ceriani