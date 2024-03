Adidas svela le nuove maglie della Nazionale italiana di calcio

“L’Italia chiamò”: ecco le nuove maglie identitarie della Nazionale. Adidas ha presentato i nuovi kit, “pensati per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza”

“L’Italia chiamò”. In maiuscolo, sul retro del colletto. Le nuove maglie della Nazionale sono (ancor più) “identitarie”. I nuovi kit Adidas per le Squadre Azzurre sono – scrive la stessa Figc – “ideate per celebrare l’identità calcistica del nostro Paese”.

Le nuove maglie faranno il loro esordio con la Nazionale A nel corso delle prossime amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela (21 marzo) e Ecuador (24 marzo) e vestiranno gli Azzurri agli Europei in Germania.

La maglia Home “si presenta nel classico azzurro accompagnato dal tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. La versione da trasferta aggiunge il

Entrambi i kit – spiega, non fosse chiaro, la Federcalcio – “sono pensati per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza e sono collegati dal motivo unico della lettera I – reimmaginato in chiave digitale – mentre sul retro del collo compare la scritta ‘L’ITALIA CHIAMÒ’, esaltando in chiave sportiva il senso identitario delle parole dell’Inno di Mameli. Realizzate per garantire prestazioni d’eccellenza e per offrire ai calciatori di livello mondiale la massima sicurezza di gioco anche sotto pressione, queste maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia adidas e sono state create in stretta collaborazione con la FIGC”. rosso e il verde alla classica base bianca, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo”.