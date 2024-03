Stefan Quinto in radio con il singolo “Fantàsia”

Fantàsia è il nuovo singolo di Stefan Quinto, un brano che parla essenzialmente di una storia d’amore finita e di quella voglia di ritrovarsi, riscoprirsi

Fantàsia è il nuovo singolo di Stefan Quinto, un brano che parla essenzialmente di una storia d’amore finita e di quella voglia di ritrovarsi, riscoprirsi, lasciare quella comfort zone in cui di solito ci si sente al sicuro per rinascere e affrontare un viaggio, quello della vita vera, fatta di responsabilità, sacrifici, sconfitte ma anche di vittorie.

Stefan: “Per me Fantàsia rappresenta un vero e proprio battesimo a livello artistico. E’ il mio primo brano scritto in italiano e ci tengo molto poiché esco da un periodo di scrittura prettamente in inglese. In più è il brano che mi ha permesso di prendere parte ad Area Sanremo”

Fantàsia: https://distrokid.com/hyperfollow/stefanquinto/fantsia

Lyric video: https://youtu.be/_SNueOBQ9XY

BIOGRAFIA

Classe ‘95, nato a Casamassima (Ba), Stefano Giaquinto, in arte Stefan Quinto, è un giovane cantautore e musicista italiano. Si appassiona alla musica fin dalla tenera età cominciando a strimpellare qualsiasi strumento. Nel corso degli anni sviluppa una vera e propria passione, affinando le proprie tecniche frequentando accademie musicali e suonando dal vivo. Accede al conservatorio di musica di Matera dove segue un corso triennale di batteria e percussioni jazz. Il suo stile combina musica pop e rock attingendo a influenze britanniche. Oltre a cantare, Stefan è un autore e poli strumentista; tra gli strumenti che suona: batteria, pianoforte, chitarra. Ha partecipato a diverse manifestazioni e festival come batterista e chitarrista esecutore in diverse band/duo. Nel 2021, dopo aver affrontato la pandemia del COVID, debutta come artista solista e incide il suo primo singolo “Heroes”, seguito dal suo secondo brano strumentale “To You”. Nel 2022 segue una fase promozionale che si chiude con partecipazioni a festival come Apulia Song Contest, 2Mari Song Festival dove arriva sul podio guadagnandosi il terzo posto. Sempre nel 2022 incide il singolo “Lovers On Fire”, brano che si distacca dallo stile precedentemente adottato e con il quale ha partecipato alla manifestazione “Sanremo Discovery” tenutasi a Sanremo in concomitanza col festival della canzone italiana. Nel 2023 prende parte alle selezioni per Area Sanremo con il suo ultimo singolo “Fantàsia”, primo singolo in lingua italiana