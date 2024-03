Previsioni meteo 13 marzo 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 marzo 2024: graduale ritorno a condizioni di stabilità ma saranno ancora possibili isolate piogge

Dopo un weekend e un inizio di settimana con condizioni meteo prevalentemente instabili a causa di un treno di perturbazioni in transito, la situazione sembra migliorare. Nella giornata di oggi infatti l’allontanamento definitivo dell’ultimo nucleo instabile riporterà condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e delle aree costiere tirreniche dove nel corso del pomeriggio saranno possibili isolate piogge di debole intensità. Nei prossimi giorni e per tutto il weekend, secondo i modelli meteo, il tempo rimarrà stabile, per un primo assaggio di Primavera.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, salvo locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni residui con quota neve in lieve rialzo. In serata e nottata tempo in miglioramento con assenza di fenomeni e nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, migliora sulla Sardegna. In serata e nottata residui fenomeni ancora sulle stesse regioni, ma con precipitazioni in attenuazione. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .