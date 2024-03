Maxi ordine di Samsung Heavy Industries per navi a GNL

Samsung Heavy Industries ha firmato un contratto da 4,57 trilioni di KRW con un armatore del Medio Oriente per quindici navi metaniere

Samsung Heavy Industries ha firmato un contratto da 4,57 trilioni di KRW con un armatore del Medio Oriente per quindici navi metaniere da 170.4000 m² da consegnare entro ottobre 2028. L’importo del contratto supera il precedente record dell’azienda per il più grande ordine singolo di 3,95 trilioni di KRW stabilito dalla firma di un contratto di nuova costruzione per 16 navi portacontainer alimentate a metanolo lo scorso luglio.

La performance contrattuale cumulativa di Samsung Heavy Industries per quest’anno ha raggiunto 17 navi per un valore di 3,7 miliardi di dollari in poco più di un mese, rappresentando quasi la metà del totale dello scorso anno di 8,3 miliardi di dollari. In particolare, il portafoglio ordini per le navi metaniere di alto valore comprende un totale di 90 navi, consolidando la posizione dell’azienda per prestazioni stabili. Samsung Heavy Industries Co Ltd (SHI) è un’azienda diversificata, che svolge attività di costruzione navale, sviluppo di impianti di produzione e sviluppo di sistemi di costruzione navale digitale.