Mauve++ nuovo strumento per accessibilità di pagine, siti web e documenti digitali

L’ultima versione di MAUVE++ oltre a supportare la validazione dell’accessibilità di pagine e siti web, consente anche di analizzare i documenti PDF

La pervasività dei servizi informatici implica la necessità di renderli accessibili per tutti, anche le persone che hanno disabilità temporanee o permanenti. A questo scopo il consorzio internazionale W3C ha sviluppato delle linee guida (le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) che nel tempo sono diventate sempre più strutturate e dettagliate da seguire per implementare servizi informatici accessibili. La legislazione nazionale ed europea indica la necessità di applicare questo tipo di linee guida per garantire l’accesso ai servizi pubblici a tutti i cittadini.

Tuttavia la loro applicazione e verifica è resa difficoltosa dal continuo evolvere delle tecnologie informatiche usate per lo sviluppo delle interfacce utenti e dalla loro crescente complessità derivata dal desiderio di indirizzare il più ampio raggio di tipologie di utenze e relative problematiche.

Per affrontare queste sfide il Laboratorio su Human Interface in Information Systems (HIIS) con sede presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione (Isti) del Cnr ha contribuito progettando e sviluppando vari strumenti.

In questo ambito, l’ultima versione di MAUVE++ è disponibile al link https://mauve.isti.cnr.it/. Tale versione, oltre a supportare la validazione dell’accessibilità di pagine e siti web, consente anche di analizzare i documenti PDF sia autonomi che identificando automaticamente quelli connessi con le pagine di un sito. Tale funzionalità è utile per identificare casi di cattive pratiche come quelle di pubblicare su Internet documenti ottenuti tramite scannerizzazione, e che quindi sono inaccessibili per utenti che interagiscono con tecnologie assistive.

Tale strumento attualmente è utilizzato per il monitoraggio nazionale dell’accessibilità di siti web e relativi documenti PDF fatto in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) nell’ambito delle misure per la transizione digitale del PNRR, Linea 1.4.2. I principali risultati di tale monitoraggio sono resi pubblici in una dashboard disponibile a https://accessibilita.agid.gov.it/

Inoltre, il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione rilasciato recentemente prevede che entro Settembre 2024 le Regioni, le Province Autonome, le città metropolitane e i capoluoghi delle Città metropolitane effettuino un test automatico di accessibilità sul proprio sito istituzionale indicato su https://indicepa.gov.it/ipa-portale/ utilizzando la piattaforma MAUVE++

MAUVE++ ha attualmente una comunità di oltre 4800 utenti: è a disposizione di tutti ed è uno strumento in continua evoluzione.