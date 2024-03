Il Tempo Reale Festival al via a Firenze: il programma

Tempo Reale Festival: fino al 24 marzo 2024 la musica elettronica invade Firenze il doppio omaggio a Luigi Nono, l’arpa di Doriene Marselje e l’azione sonora dal titolo FOOSBALL

Il Tempo Reale Festival 2024 arriva con la Primavera per animare la scena fiorentina con tutto ciò che è sperimentale, originale e inedito nella ricerca sonora e nella musica elettronica di oggi.

Dal 13 al 24 marzo Tempo Reale dedica questa edizione ad Albert Mayr, compositore e sperimentatore, recentemente scomparso e approda in spazi non sempre dedicati alla musica dal vivo, come la storica Galleria Frittelli, il Memoriale delle Deportazioni, la Sala dei Giochi di Villa Favard di Rovezzano, Cango Cantieri Goldonetta e Villa Strozzi. Tra i luoghi insoliti che Tempo Reale scopre in città, anche la Sala regia del Teatro del Maggio, mai aperta al pubblico, che ospiterà quest’anno il ritorno di “Maggio Elettrico”, nell’ambito dell’86o Festival del Maggio Musicale Fiorentino, una due giorni sul nuovo e sulle frontiere dell’elettroacustica (11-12/6).

Tempo Reale presenta proposte diverse e articolate che testimoniano la vitalità e la pluralità della musica elettronica di oggi. Occasioni uniche per Firenze di incontrare protagonisti e opere assolutamente originali. Questa edizione del festival sarà nel segno della musica di Luigi Nono (1924-1990) in occasione del centenario dalla nascita del compositore, tra i massimi rappresentanti dell’avanguardia europea del secondo dopoguerra. Animato dall’esigenza di partecipazione dell’arte alla vita, ai problemi umani, alle lotte politiche e sociali del nostro tempo, Nono è stato uno sperimentatore legato a grandi intellettuali del secolo scorso come Maderna, Vedova, Abbado, Pollini, Cacciari e tanti altri. In programma, oltre ad alcune delle sue opere più note, attesa la prima esecuzione fiorentina dell’ultima opera composta da Nono nel 1987, in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini. Tra gli interpreti la cantante Monica Benvenuti, Francesco Giomi e Giancarlo Schiaffini all’elettronica (13/3, Galleria Frittelli); In Memoriale Auschwitz | Focus Suono, invece il pubblico parteciperà alla visita e ascolto guidato dell’opera, animata dalla musica di Nono (17/3, ore 11).

Dalle sonorità del Novecento a quelle dei giorni nostri il passo è breve, là dove strumenti antichi diventano espressione di nuovi suoni come l’arpa di Doriene Marselje che incontra il live electronic di Valerio Sannicandro (16/3, Sala dei Giochi Villa Favard); o oggetti di uso comune diventano strumenti, è il caso di FOOSBALL, un’azione sonora partecipata per una pluralità di giocatori di calcio-balilla e live electronics, l’intramontabile gioco diventa uno strumento aumentato, fatto suonare dal pubblico, ma anche da giocatori professionisti, ed è tutta un’altra musica, nell’ambito de “La democrazia del corpo” (24/3, Cango)



PROGRAMMA

Tempo Reale Festival, suoni e musica di ricerca, marzo 2024

Firenze 13 > 24 marzo 2024.

Dedicato ad Albert Mayr (1943-2024)

Dal doppio omaggio per il centenario di Luigi Nono (1924-1990) all’esplorazione di uno strumento assai originale come l’arpa; dalla musica acusmatica italiana di Doati a una performance sonora partecipata che mette al centro dell’azione il gioco del calcio balilla:

Mercoledì 13 marzo, Frittelli Arte Contemporanea, ore 21

Via Val di Marina 15

IMPROVVISAMENTE NONO

Monica Benvenuti, soprano

Giancarlo Schiaffini, trombone e tuba

Francesco Giomi, Giovanni Magaglio, Francesco Vogli, regia del suono e live electronics

Luigi Nono, La fabbrica illuminata, per soprano e nastro magnetico a quattro piste (1964)

Luigi Nono, Omaggio a Emilio Vedova, per nastro magnetico a quattro piste (1960)

Luigi Nono, Post-prae-ludium n. 1 per Donau, per tuba e live electronics (1987)*

Monica Benvenuti, Francesco Giomi, Giancarlo Schiaffini,

Improvvisamente, per voce, tuba e live electronics (2024)

* prima esecuzione a Firenze

In collaborazione con Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze

In occasione del centenario di Luigi Nono (1924-1990)

Venerdì 15 marzo, Villa Strozzi, ore 19

Via Pisana 77

FIXED ROOM | ROBERTO DOATI

Teoria e pratica del cambiamento. Libri I-IV, per elettronica (2022), prima esecuzione assoluta

Roberto Doati, musica e regia del suono

In memoria di Albert Mayr

Sabato 16 marzo, Sala dei Giochi/Villa Favard di Rovezzano, ore 19

Via di Rocca Tedalda 451

DORIENE MARSELJE | ARPA+

Doriene Marselje, arpa

Valerio Sannicandro, regia del suono

Valerio Sannicandro, Cortex, per arpa e live electronics (2021)

Kaija Saariaho, Fall, per arpa e live electronics (1991)

Shi-Wei Lo, Things hoped for, things unseen, per arpa e live electronics (2012)

Tony Roe, Interference, per arpa e live electronics (2023)

In collaborazione con Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze

Domenica 17 marzo, Memoriale delle Deportazioni, ore 11

Viale Giannotti 81-85

MEMORIALE AUSCHWITZ | FOCUS SUONO

Visita e ascolto guidato all’opera

Introduzione di Paolo Samonà

Musica di Luigi Nono

In occasione del centenario di Luigi Nono (1924-1990)

Domenica 24 marzo, Cango Cantieri Goldonetta, ore 17-21

Via Santa Maria 25

FOOSBALL

Azione sonora partecipata per una pluralità di giocatori di calcio-balilla e live electronics

Ideazione: Francesco Giomi

Progettazione e sound design: Agnese Banti, Simone Faraci, Francesco Giomi

Progetto informatico: Andrea Trona, Francesco Vogli

Live electronics: Simone Faraci

Regia del suono: Francesco Canavese, Giovanni Magaglio

Moderatrice: Agnese Banti

Giocatori agonisti: FIGEST – Specialità Calcio Balilla

Voce registrata: Loredana Terminio

Produzione: Tempo Reale, perAspera Festival

In collaborazione con: Lega Italiana Calcio Balilla

Ringraziamenti: Nicola Colacicco, Mattia Preti, Giochi Sport Emilia Romagna ASD, Circolo MCL Villa Maria (Medicina, BO)

Nell’ambito di “La democrazia del corpo 2024”

Biglietti:

Frittelli Arte Contemporanea, Villa Strozzi, Villa Favard: intero 5€, ridotto 3€ (studenti UniFI, ConsFI, ConsBO), concerto a Villa Favard gratuito per studenti e docenti del conservatorio

Cango: 2€, comprensivi della partecipazione libera al gioco; entrata e uscita libere con biglietto nel corso dell’intera durata

Memoriale delle Deportazioni: posti limitati, ingresso libero con prenotazione a prenotazioni@temporeale.it

