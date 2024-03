Aspirina utile per rallentare progressione dell’aneurisma dell’aorta addominale

L’aspirina può essere utile per rallentare la progressione dell’aneurisma dell’aorta addominale, secondo i risultati di un ampio studio retrospettivo monocentrico

L’aspirina può essere utile per rallentare la progressione dell’aneurisma dell’aorta addominale (AAA), secondo i risultati di un ampio studio retrospettivo monocentrico, pubblicati online su “JAMA Network Open”. I pazienti che assumevano aspirina hanno visto una minore crescita dei loro aneurismi nel corso di diversi anni di follow-up rispetto a quelli che non assumevano l’antiaggregante piastrinico (media 2,8 vs 3,8 mm/anno; P = 0,001), riferiscono l’autore principale Essa Hariri, della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, e colleghi.

I pazienti trattati con aspirina avevano anche meno probabilità di avere una rapida progressione dell’AAA, definita come una variazione annuale del diametro superiore a 0,5 cm/anno (OR aggiustato 0,64; IC 95% 0,49-0,89).

Un ruolo non solo protettivo rispetto all’aterosclerosi

«Data la miriade di dati preclinici e clinici che suggeriscono un ruolo dell’attivazione e dell’inibizione piastrinica nella modulazione di questo processo patologico, sono giustificati dati clinici randomizzati per accertare il ruolo dell’aspirina nella gestione dell’AAA» scrivono i ricercatori.

L’autore senior Scott Cameron, della Cleveland Clinic, osserva che le ultime linee guida statunitensi sulla malattia aortica contengono una raccomandazione di classe 2b che afferma che l’aspirina a basso dosaggio può essere presa in considerazione nei pazienti con AAA e ateroma concomitante e/o ulcera aterosclerotica penetrante. Almeno una parte della giustificazione per tale guida è che l’aspirina ha un effetto protettivo contro l’aterosclerosi e la maggior parte degli aneurismi nell’aorta infrarenale sono aterosclerotici, afferma Cameron.

Ma con la combinazione di dati preclinici che suggeriscono che l’aspirina potrebbe avere un impatto benefico sulla progressione dell’AAA e sul rischio di rottura e alcuni dati clinici che supportano un effetto sulla progressione, osserva, «potrebbe essere che si voglia somministrare aspirina non per proteggere i pazienti da un evento trombotico secondario ma nel caso in cui abbiano un piccolo aneurisma».

Cameron osserva che ci sono prove che l’aspirina rallenti la crescita degli aneurismi in altre parti del corpo, compreso il cervello, dicendo di non essere sorpreso, quindi, di vedere un’indicazione di un effetto simile nell’aorta. Questo studio, afferma, «può cambiare l’opinione delle persone sull’avvio del trattamento con aspirina quando l’aneurisma è più piccolo, in modo che non progredisca rapidamente».

Verifiche dalla valutazione retrospettiva di oltre 3mila pazienti

Le evidenze degli studi clinici sono state finora contrastanti per quanto riguarda l’impatto dell’aspirina sulla progressione dell’aneurisma e sul rischio di sua rottura. Per esplorare ulteriormente l’impatto dell’aspirina nel contesto dell’AAA, Hariri e colleghi hanno esaminato i dati di 3.435 adulti (età media 73,7; 77,5% uomini) che avevano AAA e si sono sottoposti ad almeno due ecografie vascolari presso la Cleveland Clinic tra il 2010 e il 2020; sono stati esclusi i pazienti con una storia di riparazione, dissecazione o rottura dell’aneurisma. I pazienti sono stati seguiti per una mediana di 4,9 anni.

Complessivamente, il 62,5% dei pazienti era un utilizzatore di aspirina, definito da almeno una prescrizione utilizzata durante il follow-up. La durata mediana di impiego di aspirina è stata di 10,6 anni. L’associazione tra l’uso di aspirina, da un lato, e la progressione più lenta di AAA e le minori probabilità di sua progressione rapida, dall’altro, sembrava essere limitata agli uomini e ai non fumatori, senza relazioni significative osservate nelle donne o nei fumatori.

L’uso di aspirina non è stato, tuttavia, associato a rischi di mortalità per tutte le cause (HR aggiustato 0,92; IC 95% 0,79-1,07), sanguinamento maggiore di tipo BARC 2-5 (HR aggiustato 0,88; IC 95% 0,76-1,03) o un composito di dissecazione, rottura o riparazione dell’aneurisma (rapporto aggiustato 1,16; IC 95% 0,93-1,45).

Cameron afferma di non essere sorpreso dall’associazione tra l’aspirina e una progressione più lenta di AAA perché risultati simili sono arrivati sia da studi preclinici che clinici, anche se è rimasto sorpreso – e deluso – dal fatto che non ci sia stato alcun impatto apparente sull’incidenza della rottura e di altri esiti. Ciò, sostiene, potrebbe essere correlato al fatto che i pazienti nei pressi della Cleveland Clinic sono trattati in modo aggressivo per AAA con chirurgia e interventi percutanei con conseguente basso numero di rotture e altri esiti ‘scarsi’, rendendo difficile trarre conclusioni sull’effetto dell’aspirina.

Secondo Cameron, un paziente per il quale si potrebbe prendere in considerazione l’assunzione di aspirina è un soggetto anziano, con molte comorbilità e quindi ad alto rischio di riparazione chirurgica dell’aneurisma se il suo AAA dovesse raggiungere la soglia di dimensioni per giustificare l’intervento.

«Quindi, piuttosto che aspettare che si arrivi alla soglia, il che è esattamente quello che facciamo ora, se si ha un farmaco in grado di prevenire la crescita dell’aneurisma, potrebbe essere positivo prenderlo in considerazione come avvio di una terapia per il paziente» osserva, sottolineando, tuttavia, che non approverebbe tale approccio senza il supporto di uno studio randomizzato controllato.

Il ruolo delle piastrine nella crescita della dilatazione vascolare

«Questo dato corrobora i risultati precedenti in studi più piccoli secondo cui forse le piastrine svolgono un ruolo nella crescita dell’aneurisma» commenta Ali Azizzadeh, del Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai di Los Angeles, dicendosi anch’egli non sorpreso che l’aspirina fosse legata a una progressione più lenta di AAA.

Ciò che è stato più sorprendente, per Azizzadeh, non coinvolto nello studio, è stato il fatto che ci fossero così tanti pazienti in questo studio non in terapia con l’aspirina. Rileva che i pazienti con AAA hanno tipicamente la malattia aterosclerotica in uno o più letti anatomici. «Penso che i pazienti che hanno la malattia aterosclerotica dovrebbero assumere aspirina» aggiunge.

Azizzadeh osserva che i risultati forniscono un maggiore impulso all’uso dell’aspirina in risposta a un aneurisma e non necessariamente in risposta a una malattia coronarica concomitante. «Questi risultati si aggiungono al corpo della letteratura che supporta l’uso dell’aspirina per i pazienti con malattie vascolari» conclude.

Fonte:

Hariri E, Matta M, Layoun H, et al. Antiplatelet Therapy, Abdominal Aortic Aneurysm Progression, and Clinical Outcomes. JAMA Netw Open. 2023;6(12):e2347296. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.47296. leggi