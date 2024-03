L’artista Papiro presenta “Décembre”, il nuovo singolo e visual disponibile in radio, su YouTube e sulle piattaforme digitali

Cosa succede quando fai arrabbiare una cantautrice? Semplice, ci scriverà una canzone. La talentuosa cantautrice siciliana Papiro presenta Décembre, il suo quarto singolo.

Un grido appassionato che si snoda tra emozioni di dispiacere e delusione. Il brano racconta la storia di un amore che ha rischiato di essere interrotto prematuramente, un amore che avrebbe dovuto esser celebrato e che invece si è trasformato in una sorta di sconfitta e di fiducia infranta.

Il singolo Décembre affonda le sue radici nelle profonde sensazioni di Papiro, attraverso versi sinceri e intensi. L’artista condivide la sua esperienza in cui, dopo esser stata corteggiata a lungo, ha poi assistito a un freno improvviso proprio quando il sentimento si è fatto più intenso. Questa canzone è infatti una riflessione sulla fragilità della fiducia e sull’importanza di lasciarsi andare al sentimento.

«Faccio già fatica a fidarmi delle persone – spiega l’artista – sono una persona abbastanza diffidente e anche quando dentro di me mi sento scoppiare di gioia preferisco non esternare il mio entusiasmo tanto in fretta. Lasciarsi andare è un atto di coraggio per me, perciò nel momento in cui arrivo in quel punto in cui niente è più importante dell’amore e della libertà d’espressione di quest’amore, sono all’apice della mia apertura nei confronti dell’altro. Quindi se un uomo mi corteggia per un po’ di tempo chiedendomi disponibilità emotiva e sentimentale, persuadendomi con determinazione e un pizzico d’insistenza, e poi si frena da solo non appena m’innamoro, ecco lì è possibile che io mi senta a disagio col mio lasciarmi andare. È anche una questione di fiducia».

Décembre è un inno all’amore, un amore che si meritava di esser vissuto ancora, in totale libertà e lontano da qualsiasi brutta esperienza. Un grido passionale che, attraverso ritornelli frizzanti e liberatori, evidenzia tutte le cose belle e le gioie dello stare insieme, catturando quindi l’essenza positiva e felice dell’innamorarsi, anche nelle circostanze più difficili

Il visual che accompagna l’uscita del brano, trasporta gli spettatori nel salone intimo della casa di Papiro, offrendo uno sguardo privilegiato nella sua giornata tipica in solitudine, seppur in compagnia di un buon bicchiere di vino. L’artista si dimostra capace di intrattenersi da sola, abbracciando momenti danzanti, buffi e giocosi. Il visual di Décembre dipinge l’amore con colori caldi e movimenti morbidi, offrendo una prospettiva unica sulla resilienza e la forza di un cuore spezzato.