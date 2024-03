Il film “Fantasy Island” stasera su Rai 4: ecco la trama

Immaginazione e brividi stasera su Rai 4 con “Fantasy Island”. La trama del film ispirato alla serie cult degli Anni ’70, “Fantasilandia”

Rai 4, nella prima serata di martedì 12 marzo, condurrà i propri telespettatori su un’isola dove tutto è possibile con il film in prima visione “Fantasy Island” (2020).

Ispirato ad una una serie tv cult degli anni ’70, nota in Italia come “Fantasilandia”, “Fantasy Island” è una rielaborazione in chiave fanta-horror del concept che si trovava alla base dello show in sette stagioni con Ricardo Montalbán.

In questa versione cinematografica moderna, prodotta dal Jason Blum, l’influencer Melanie, il poliziotto Patrick Randall, l’introversa Elena e i fratelli Brax e Bradley vincono un soggiorno su Fantasy Island, un’isola dalla misteriosa ubicazione dove ogni fantasia può diventare realtà, almeno così recita il claim ideato dal gestore Mr. Roarke. Ad accoglierli c’è proprio Roarke che, dopo un approfondito colloquio conoscitivo con ogni ospite dell’isola, tenterà di realizzare tutte le fantasie che verranno richieste grazie al magico influsso della stessa isola.

Non sempre però le fantasie si evolvono come l’ospite immagina e una volta attivate devono necessariamente giungere al loro naturale termine. In un’avventura avvincente in cui il divertimento si mescola con il macabro e l’azione, si contraddistingue un ricco cast che vede in pole position Michael Peña (“Narcos: Mexico”, “Ant-Man”) nel ruolo di Mr. Roake e Lucy Hale (“Obbligo o verità”, “Pretty Little Liars”) e Maggie Q (“Die Hard – Vivere o morire”, “The Divergent Series”) nei panni di ospiti dell’isola.