Eddie Brock nelle radio con il singolo “Non siamo prede”

Fuori per SANGITA RECORDS e distribuito da ADA Music Italy “NON SIAMO PREDE”, il nuovo singolo di Eddie Brock contenuto nell’album “LA PREDA – Colonna sonora originale”, le musiche del film diretto dal regista abruzzese Pierluigi Di Lallo.

Nel travolgente cortometraggio sulla delicata tematica della violenza sulle donne, il regista Pierluigi Di Lallo tesse una trama che va oltre la mera presa di coscienza da parte del pubblico. “LA PREDA” si distingue come un potente racconto cinematografico che affronta in modo originale la realtà della violenza sulle donne. L’obiettivo è quello di far riflettere gli spettatori, offrendo prospettive diverse e contribuendo alla diffusione di un messaggio di resilienza e impegno contro questa forma di violenza.

Le musiche, realizzate dai compositori Andrea Cascini e Loris Iannamico, donano alle immagini le tensioni e gli stati d’animo che gli attori mettono in scena. Meeting, Rohypnol e Justice seguono musicalmente la narrazione suddividendo il cortometraggio in 3 blocchi principali: l’incontro, la mistificazione, il riscatto.

Il brano finale NON SIAMO PREDE di Eddie Brock è un grido all’umanità, l’esortazione a prendersi per mano per abbattere il muro dell’indifferenza. Un pianoforte iniziale si sviluppa in una orchestrazione avvolgente, che porta l’ascoltatore a stringersi intorno a questa tematica purtroppo ancora troppo attuale.

“Sussurro una canzone per chi non ha parole,

per chi vuole urlare ma non trova mai la voce”

NON SIAMO PREDE – Eddie Brock