Come rendere un patrimonio inattaccabile? La soluzione secondo Metatasse

Un cliente molto importante che scompare dal radar dell’imprenditore, lasciando un vuoto che potrebbe mettere in seria difficoltà l’impresa; un cliente altrettanto importante che, al termine di un progetto particolarmente grande, non paga, riducendo drasticamente la liquidità aziendale e mettendo la stessa azienda di fronte all’aggressione dei creditori; un momento difficile per l’economia, come quello che hanno vissuto tante imprese durante l’emergenza sanitaria o con la crisi energetica. Non si contano le difficoltà che gli imprenditori sono chiamati ad affrontare, sapendo che il rischio di essere colpiti anche duramente non è mai del tutto nullo. Per questo motivo sarebbe sempre necessario mettere in campo le migliori strategie per proteggere il patrimonio aziendale e familiare, rendendo quindi buona parte del proprio tesoretto inattaccabile. Per garantire il benessere futuro, per dormire sonni più tranquilli, per avere la certezza di sopravvivere ai momenti peggiori, nonché infine per assicurare il passaggio generazionale.

Ma quale è la via più efficace per proteggere un patrimonio, sia esso costituito da beni mobili o immobili? Come spiegato dai consulenti di Metatasse, il pool che riunisce alcuni dei migliori esperti della materia tributaria in Italia, esistono diversi strumenti da prendere in considerazione per la difesa del patrimonio. Tutto sta, ovviamente, nello scegliere il più adatto in base a un’analisi oggettiva della situazione, dei rischi e degli obiettivi più importanti. Chi volesse proteggere il patrimonio familiare soprattutto in vista del passaggio generazionale, per esempio, potrebbe considerare seriamente la possibilità di un patto di famiglia, così come disciplinato dall’articolo 768 bis e seguenti del Codice civile.

Altro strumento da non trascurare, come sottolineato dagli esperti di Metatasse, è il fondo patrimoniale per la creazione, cioè, di un patrimonio autonomo capace di difendere i beni familiari di fronte a un’eventuale aggressione da parte dei creditori, così come potrebbe accadere in particolari momenti di difficoltà.

Secondo i consulenti di Metatasse, però, lo strumento legale e fiscalmente incontestabile che nella maggior parte dei casi rappresenta la soluzione migliore per proteggere il patrimonio è la Holding. Si parla dunque di una società che detiene e controlla quote e partecipazioni delle controllate, assicurando grandi vantaggi a livello di tutele di beni immobili e mobili. Di Holding, come sottolineano gli esperti di Metatasse, ne esistono di tanti tipi diversi: si va dalla Holding finanziaria pura alla Holding di famiglia, dalla Holding mista all’investment Holding. La scelta della fisionomia migliore deve essere fatta in base a un’analisi attenta degli obiettivi da raggiungere e del patrimonio da tutelare.

Tra i principali benefici di legge rispetto a terzi, la Holding assicura l’inattaccabilità del patrimonio detenuto, la possibilità di una pianificazione certa e indolore del passaggio generazionale nonché l’opportunità di programmare e ottimizzare l’ambito fiscale all’intero del sistema controllante/controllate. In questi anni i professionisti del Pool Metatasse affiancano molte società di questo tipo, portando il patrimonio di altrettanti imprenditori in una cassaforte fiscalmente incontestabile, assolutamente legale e sicura.