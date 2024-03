“Al posto tuo” con Luca Argentero su Rai 1: la trama del film

Il film “Al posto tuo” del 2016, diretto da Max Croci, con protagonista Luca Argentero in onda stasera su Rai 1: ecco la trama

Dopo il successo della terza stagione della serie “Doc -Nelle tue mani”, Rai 1 propone in prima serata due commedie brillanti in cui Luca Argentero è protagonista.

Martedì 12 marzo alle 21.30 si comincia con il film “Al posto tuo” del 2016, diretto da Max Croci, che racconta lo scambio di vite tra l’affascinante Luca Molteni (Luca Argentero) e il più mite, e sempre a dieta, Rocco Fontana (Stefano Fresi), due direttori creativi di due imprese di sanitari sul punto di fondersi in un’unica azienda. Luca e Rocco sono ovviamente agli antipodi e per ottenere l’unico posto di direttore creativo sono costretti, da una manager molto cinica, a scambiarsi la vita per una settimana nel tentativo di acquisire le capacità dell’altro che mancano a ciascuno di loro. Commedia divertente che gioca sulle contrapposizioni e si avvale di un bel cast femminile: Ambra Angiolini, Grazia Schiavo, Carolina Poccioni e Serena Rossi.

Mercoledì 13 marzo, invece, sempre alle 21.30, la rete ammiraglia propone “Poli Opposti” (2015), commedia di esordio alla regia di Max Croci. Qui Luca Argentero è nei panni di Stefano, un terapista di coppia appena separato, che lavora di fronte a Claudia, interpretata da Sarah Felberbaum, avvocata divorzista con un figlio preadolescente. I due non solo provano antipatia l’uno per l’altra, ma condividono una rivalità professionale riguardo i propri clienti e pazienti. Ma come insegna il magnetismo, i poli opposti si attraggono e Claudia e Luca non sfuggiranno al principio della fisica. Nel cast anche Giampaolo Morelli, Elena Di Cioccio e Anna Safroncik.