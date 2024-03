“Sette giorni all’asta” con Gassman stasera su Rai Storia

“Sette giorni all’asta” di cui Rai Cultura in onda lunedì 11 marzo alle 21.10 su Rai Storia per il programma “Grandi della Tv”

Uno degli spettacoli teatrali più stupefacenti di Vittorio Gassman, allestito nel 1977 al Teatro Tenda di Roma, un tendone da circo in piazza Mancini: “Sette giorni all’asta” di cui Rai Cultura – lunedì 11 marzo alle 21.10 su Rai Storia per “Grandi della Tv” – propone la prima delle quattro puntate trasmesse dalla Rai nel 1977.

In “Sette giorni all’asta Gassman” decise di chiudersi per sette lunghi giorni all’interno del Teatro Tenda – una sorta di tendone da circo per portare il teatro nelle zone meno centrali della città- mettendo in scena una maratona di più di cento ore del suo vastissimo repertorio teatrale e letterario, basato soprattutto sui grandi classici.

Per sette giorni, spesso da solo in scena, Gassman recita poesie o monologhi teatrali e divaga spaziando come sempre dal drammatico al comico. Ad assistere a questa incredibile maratona, ci sono tutti i nomi più illustri dello spettacolo di quegli anni: da Carmelo Bene a Paolo Villaggio, da Ettore Scola a Mariangela Melato, da Gigi Proietti a Audrey Hepburn.