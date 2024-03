Previsioni meteo 11 marzo 2024: ultime piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 marzo 2024: miglioramento del tempo al Nord e gran parte del Centro, ancora instabilità al meridione

Condizioni meteo in miglioramento al Nord e al Centro Italia dopo il passaggio dell’ennesima perturbazione di questa prima parte del mese di marzo. Su queste aree della nostra Penisola, nella giornata di oggi avremo cieli ancora coperti ma senza piogge mentre lo scivolamento verso Sud del nucleo instabile determinerà maltempo al meridione. Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano un’evoluzione meteo piuttosto movimentata per la prima parte della prossima settimana con la vasta saccatura depressionaria che si muoverà verso i Balcani.

Nel frattempo un piccolo promontorio anticiclonico rimonterà sulla Penisola Iberica spostandosi poi verso il Mediterraneo occidentale. Nella seconda parte della settimana anche l’Italia dovrebbe vedere una fase più asciutta ma attenzione perché il flusso perturbato da ovest resterà sempre in agguato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sul Triveneto. Al pomeriggio isolati fenomeni su Alpi ed Emilia Romagna, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molte nuvole in transito, residue piogge sulla Romagna. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse su tutti i settori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento a partire dai settori occidentali. Neve oltre i 1300-1500 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni più intensi su Campania, Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni diffuse su tutti i settori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .