In arrivo due prime assolute di Filippo Del Corno: “Cadenza sospesa” e “Maggese” negli USA all’Università del Colorado (19 marzo) e all’Auditorium di Milano (12 e 14 aprile)

Un intenso calendario di esecuzioni, tra cui due “prime” assolute, attende nei prossimi mesi Filippo Del Corno, mentre prosegue il successo del suo nuovo CD A coda di rondine (Da Vinci).

Per la musica del compositore milanese, che dal 2022 pubblica i suoi lavori con Edizioni Curci prima” assoluta negli Stati Uniti il 19 marzo: alla Grusin Music Hall dell’Università del Colorado, Boulder, è in programma Cadenza sospesa per chitarra a 10 corde, con il chitarrista Nicolò Spera. Ad aprile, il 12 e il 14, ci sarà la “prima” assoluta di Maggese per orchestra, all’Auditorium di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Sesto Quatrini. Il brano si potrà ascoltare poi il 28 maggio all’Auditorium Paganini di Parma con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Michele Spotti. Il 22 giugno il Quartetto Eos eseguirà Allegro in Friuli alla Tenuta Della Casa di Cormons (GO) per la Società dei Concerti di Trieste.

Info: Edizionicurci/Filippo Del Corno