Il disaster-movie “Fukushima” stasera su Rai 4: la trama del film

“Fukushima”, disaster-drama con protagonisti Ken Watanabe e Kōichi Satō in onda stasera su Rai 4: ecco la trama del film

Nel giorno del disastro che tredici anni fa colpì il Giappone, lunedì 11 marzo Rai 4 trasmetterà in prima serata, alle 21.20, il disaster-drama “Fukushima”. 11 marzo 2011, un fortissimo terremoto colpisce il Giappone e, oltre a causare innumerevoli danni, scatena un violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese lasciandosi dietro migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima, nel frattempo, alcuni reattori scoppiano portando a quella che potrebbe essere la più grande tragedia del Paese dai tempi della bomba atomica. Sarà solo grazie al coraggio di cinquanta eroici operai della centrale che il disastro potrà essere contenuto.

Diretto da Setsurō Wakamatsu e interpretato dalle star Ken Watanabe (“Batman Begins”, “Godzilla”, “Inception”) e Kōichi Satō (“The Magic Hour”, “Sukiyaki Western Django”), “Fukushima” è tratto dal libro di Ryusho Kadota, On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi, e ricostruisce il reale disastro che ha colpito la centrale nucleare di Fukushima Daiichi in seguito al terremoto e maremoto del Tōhoku. Un grande e spettacolare disaster-movie dal piglio drammatico che sottolinea il coraggio e la forza di volontà di un manipolo di eroi improvvisati, per combattere un nemico invisibile che riaccende nel popolo giapponese il fantasma del disastro nucleare che non li ha mai davvero abbandonati.