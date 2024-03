I Malvax nelle radio e online con “Galleggiare”

I Malvax tornano con un racconto di relazioni che non sempre riescono a seguire la bussola dell’ordinario, ma che si solidificano e si concretizzano

Tra una ballata downtempo e una voce calda ed emotiva, i Malvax tornano con un racconto di relazioni che non sempre riescono a seguire la bussola dell’ordinario, ma che si solidificano e si concretizzano grazie alla capacità di ciascuno di resistere al ‘’naufragio’’ della vita di tutti i giorni e ‘’galleggiare’’ grazie all’amore. ‘’E se nella vita serve coraggio, la cosa più importante è imparare anche solo, tra una battaglia e l’altra, a galleggiare’’ – racconta il gruppo.

I Malvax nascono nel 2014 a Pavullo nel Frignano, piccola città nell’appennino modenese. Nati come cover band, iniziano nel 2016 a produrre canzoni inedite, che li porteranno negli anni successivi ad inserirsi nel panorama indipendentemente italiano. Tra le esperienze più importanti della band figurano la vittoria del contest “ROAD THE MAIN STAGE” by Firestone & RADIO ITALIA nel 2019 , che ha permesso loro di esibirsi in Piazza Duomo a Milano in apertura a svariati artisti, tra cui Sting, Ultimo, Mengoni, Bertè, Amoroso, Ligabue (e tanti altri) e di apparire su Rolling Stone, LA VITTORIA DEL BOLOGNA MUSICA D’AUTORE (BMA) SEMPRE NEL 2019, la selezione per tre anni consecutivi, 2020, 2021 e 2022 alle audizioni del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte, e il posizionamento nel 2022 TRA I QUATTRO VINCITORI ASSOLUTI DI MUSICULTURA, festival in onda su Rai 2 presentato da Enrico Ruggeri e Veronica Maya, nel quale hanno presenziato artisti come Litfiba, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga e Gianluca Grignani.

Nel 2023 i Malvax continuano il loro percorso discografico con l’uscita a Giugno del loro primo ep disco-teca, il singolo Semafori Rossi, permette nei mesi successivi ai malvax, di arrivare in FINALE AL PREMIO LUNEZIA con la conseguente rotazione del brano su Rai Isoradio.

Ad ottobre del 2023 i malvax vincono la 14esima edizione di music for change al teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

DURANTE IL 2023 I MALVAX PORTANO IN GIRO IL LORO EP CON OLTRE VENTI DATE LIVE TRA PRIMAVERA E ESTATE.

I Malvax sono Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica),

Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria) e Jurij

Cirone (basso).