Eddie Brock nelle radio e online con “Tarocchi”

La consapevolezza di un amore finito fa male, l’immaginazione corre e la paura di essere sostituito nella quotidianità da un nuovo partner soffoca l’autore. Ma in questa ballad intima e nostalgica Eddie Brock salva il ricordo dei momenti più semplici, degli screzi durante una partita di pallone vista in televisione, degli occhi che si perdevano negli occhi, di quella capacità di leggersi dentro proprio come fanno i tarocchi. La speranza che il ricordo resti è una magra consolazione che l’autore augura a sé stesso. La gelosia cede il passo all’accettazione, il vaso ormai è rotto ed il cuore straziato, peccato non si possa vedere. La citazione dell’Orlando Furioso è dirompente e sentenziosa ma la furia non fa parte di questa canzone. Tarocchi, tra pianoforte e chitarre, batterie e violini, nel suo stile tutto indie pop vuole dirci che gli amori finiscono e bisogna andare avanti. Resteranno forse i ricordi, e saranno solo piccole carezze destinate a perdersi nel tempo.

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è nato a Roma nel 1997. La passione per la musica nasce grazie a suopadre e ai mille tragitti fatti in macchina con la radio accesa. Musica in macchina, fumetti e supereroi a casa, Spider Man su tutti: “Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito, l’alter-ego di Eddie Brock. Da quel momento è nato il mio nome Eddie”.

Edoardo lavora per 2 anni in un call center, consegna pizze in giro per Roma e il fine settimana fa volontariato per Save The Children, ma è la musica la sua vera ragione di vita.

Nel dicembre del 2018 Eddie viene selezionato per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa partecipando al Battiti Live di Vieste, Trani e Bari.

Nel 2021 il suo singolo “LEI NON SA” diventa virale totalizzando 15 milioni di views su TikTok e più di 1.400.000 streams su Spotify.

Nel 2023 esce il suo primo EP “ROMA DORME” ed il 10 novembre il singolo “Lungomare a Napoli” anticipa il nuovo lavoro discografico che vedrà impegnato il cantautore al suo primo Album.

Il brano “TAROCCHI” prevede promozioni sponsorizzate su Instagram e Tiktok e la realizzazione del primo videoclip ufficiale dell’artista.

