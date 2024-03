Consorzio giapponese si occuperà di progettare VLCC ecologici

Creato un consorzio dedicato alla ricerca e allo sviluppo congiunti di concetti di progettazione per Very Large Crude Oil Carriers – VLCC ecologici

Idemitsu Tanker Co., Ltd., IINO Kaiun Kaisha, Ltd. (IINO Lines), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) e Nihon Shipyard Co., Ltd. hanno unito le forze per istituire un consorzio dedicato alla ricerca e allo sviluppo congiunti di concetti di progettazione per Very Large Crude Oil Carriers (VLCC) ecologici, in particolare il tipo Malacca Max, secondo il comunicato di NYK. L’obiettivo principale di questa collaborazione è quello di ridurre significativamente le emissioni di gas serra associate al trasporto di petrolio greggio.

Alla luce dell’urgente necessità globale di decarbonizzazione, il consorzio mira ad affrontare la sfida di ridurre al minimo le emissioni garantendo al contempo una fornitura stabile di petrolio greggio, fondamentale per soddisfare la domanda energetica del Giappone. Poiché il Giappone dipende fortemente dal Medio Oriente per oltre il 90% delle sue importazioni di petrolio greggio, i VLCC svolgono un ruolo vitale nell’economia della nazione.

Per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, il consorzio prevede di esplorare varie misure, tra cui l’adozione di combustibili di nuova generazione e l’implementazione di apparecchiature ecologiche come i sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS). Sfruttando l’esperienza collettiva delle quattro aziende in diversi campi, il consorzio cerca di sviluppare concetti di progettazione in grado di ridurre le emissioni di gas serra del 40% o più rispetto ai livelli precedenti.

Il consorzio mira ad aprire la strada alla costruzione e al funzionamento di VLCC ecologiche, contribuendo a un futuro più sostenibile per il settore marittimo.