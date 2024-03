Belly Button su YouTube con il video di “Promesse per strada”

Belly Button pubblica un nuovo video. Il singolo dell’artista romano tra sonorità urban e gospel disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Dopo l’anteprima sul sito de La Repubblica MZK Lab presenta il videoclip di Promesse Per Strada, nuovo singolo di Belly Button insieme al Coro Onda che fonde in maniera originale sonorità urban e gospel, fuori su tutte le piattaforme streaming e in radio. L’intento del videoclip, diretto da Jacopo Mancini, è quello di presentare Belly Button e la sua famiglia il Coro Onda, in tutta la sua semplicità e bellezza. L’intro è caratterizzato da uno breve “filmino” recuperato da vecchie VHS quando Belly era ancora un bambino e nel finale alcuni spezzoni delle prime registrazioni in studio: “Vogliamo mostrarci per quello che siamo, con la massima spontaneità”.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/UU9XzZv-uDk

ASCOLTA IL BRANO: http://tinyurl.com/PromessePerStrada

Il brano è un inno alla fragilità e alla paura dell’artista della caducità delle cose del mondo che lo circonda, rivolgendosi ad una “lei” che il protagonista non vuole resti per una notte soltanto. In questo caso, l’artista unisce il sound chiaramente gospel del suo coro, a un rap esplosivo dall’attitudine pop-rock che parte da una chitarra acustica suonata proprio da Belly Button.

I tempi accelerati della nostra società ci portano a perdere di vista i nostri obiettivi, le nostre ambizioni e tutto ciò che rende la vita di ognuno colorata, appassionante e degna di esser vissuta. La Generazione Z è tra le generazioni che più provano un sentimento di smarrimento e confusione, un’estrema difficoltà nel mettere a fuoco i propri sogni. Con Promesse per strada, Belly Button vuole abbattere questo sentimento, restituendo ad ognuno quel fuoco necessario per continuare a scommettere su sé stessi.

Lo stile di Belly Button richiama l’anima dei tipici canti del gospel e dello spiritual, contestualizzati però nella periferia romana del 2023 e le sue canzoni sono preghiere non rivolte a un Dio ma a sé stessi, in modo da restituirsi la responsabilità di riuscire a sconfiggere i demoni che un ragazzo di 25 anni.

Già dalle prime canzoni figlie di questa ideologia, era chiara la necessità di “arruolare” un coro di coetanei, con la sua stessa esigenza di appartenere a qualcosa.

Così a febbraio di quest’anno Belly crea il collettivo Onda (dal titolo di una sua canzone).

È evidente quanto l’impostazione del progetto restituisca a chi li sente e li veda, la familiarità che in questi mesi questi ragazzi si sono scambiati quasi vivendo insieme.

Questo collettivo, prima di 6, poi di 15, ragazzi e ragazze, in continua espansione, conosciutisi su internet o nelle scuole di musica, ha iniziato a cantare sui brani di Belly regalandogli un sound estremamente onesto e fresco.

Sul rapporto con il “Coro Onda” e il nuovo singolo, Belly Button si esprime con queste parole: “Promesse per strada è un pezzo che ho scritto nel momento più̀ buio per me, avevo bisogno di certezze su chi ero, sulla vita e sul mio valore. Oggi cantandolo con la mia gente mi restituisce luce. Finalmente so chi sono”.

“Fratelli e sorelle! Io sono Belly Button e questo è il mio coro, il coro Onda! La fede in noi stessi ci ha unito per ricordarvi che quello che succederà domani lo scriviamo noi, oggi!”.