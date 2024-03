Alla Notte degli Oscar tutti pazzi per Messi, il cane che applaude

Notte degli Oscar: tutti pazzi per Messi, il cane che ‘applaude’ dalla platea. Il simpatico border collie è la star del film ‘Anatomia di una caduta’

Dopo le polemiche degli scorsi giorni, anche Messi ha avuto il suo posto d’onore agli Oscar 2024. No, non si tratta della star del calcio, ma di un adorabile border collie. Il cane interpreta Snoop nel thriller ‘Anatomia di una caduta‘, la pellicola francese vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura originale. Inizialmente circolava la voce che la sua presenza in platea non fosse gradita, ma fortunatamente così non è stato. Così, Messi ha rubato la scena ai grandi nomi di Hollywood, sfoggiando un look elegante con un papillon nero come collare.

IL CANE MESSI STAR DEGLI OSCAR 2024

La presenza agli Oscar di Messi è diventata virale, generando meme e commenti ironici. In un video virale circolato online, si vede il cane ‘applaudire’ dalla platea per la vittoria di Robert Downey Jr.

Messi ha vinto il Palm Dog (premio non ufficiale per la migliore prestazione canina) al Festival di Cannes nel maggio 2023, lo stesso anno in cui “Anatomia di una caduta” ha portato a casa la prestigiosa Palma d’Oro.